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娛樂 最新消息

林襄遭男星暗諷整形！錄影失控回嗆：我有200萬的臉你有嗎

林襄、風田玩互嗆遊戲。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕東森超視實境節目《女孩好野》由沈玉琳、張立東、風田、李多慧、林襄以及籃籃攜手主持，6人在節目中全台玩透透，最新一集中林襄與風田玩起互嗆遊戲，兩人竟自爆緋聞對象，雙方都豁出去叫囂讓一旁觀戰的籃籃、李多慧等人都瞪大雙眼、摀起嘴來。

林襄、風田玩互嗆遊戲。（翻攝自YT）

節目預告中林襄與風田互嗆，開頭林襄就說自己有E罩杯，風田則不甘示弱反嗆：「我有天然的臉，妳有嗎？」林襄隨即激動站起來回攻：「我有200萬的臉，你有嗎？」超強氣勢讓風田隨即敗下陣來自打臉稱自己沒有，但邊打還邊扯臉頰、弄鼻子要對方檢查他是「天然的臉」。

觀戰的籃籃反應超激烈。（翻攝自YT）

而輪到籃籃與張立東互嗆，張立東還趁機告白：「我有喜歡妳，妳有嗎？」亂了陣腳的籃籃則一度說不出話，接著喊「我有喜歡的人，你有嗎！」話一出口隨即讓張立東逮住機會再次猛攻：「喜歡妳了阿！」互嗆場面相當爆笑。

張立東趁亂告白。（翻攝自臉書）

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