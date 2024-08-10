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娛樂 最新消息

林郁婷性別爭議延燒！統神逆風直言：對手質疑奧運官方很合理

統神呼籲國際奧會公開睪固酮的濃度標準，以此打消林郁婷性別風波。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運期間，遭《哈利波特》作者JK羅琳、美國前總統川普等世界級大咖質疑是跨性別選手。不過網紅「亞洲統神」張嘉航認為，林郁婷對手質疑非常合理，呼籲國際奧會公開睪固酮的濃度標準，以此為證打消外界質疑。

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談到林郁婷性別風波話題，統神持反面想法，認為民眾不能單純因林郁婷是台灣人就相挺，若站在對手角度思考，應先去釐清奧運睪固酮標準，「我們都知道符合奧運的標準，不然她怎麼上場去比賽？重點是你的值是多少，對手是在質疑這些東西。」

統神強調並非質疑林郁婷，是認為奧運睪固酮標準須公開。（翻攝自臉書）

統神再三強調並非質疑林郁婷，而是認為奧運睪固酮標準須公開，以此打消外界質疑：「我們今天去比賽，質疑官方是很合理的，官方本來就是要提出數據的。」事實上，國際奧會日前曾發表聲明，此次巴黎奧運籌備拳擊工作小組是以2020東奧拳擊為基準而制定。據悉，當時標準為女選手賽前12個月以及賽期，睪固酮數值需低於10 nmol/L，而林郁婷也確實符合規定。

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