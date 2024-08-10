燒了《哈利波特》！ 台作家開轟J.K.羅琳：成為了霸凌者

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷遠征巴黎奧運，無端被炒作性別議題，《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）更轉發相關報導引發爭議。台灣作家李文成曾為書迷，但他看不慣JK羅琳在社群的操作，決定燒毀《哈利波特》以此洩憤。



李文成砲轟JK羅琳。（翻攝自臉書、IG）

李文成9日在社群發文，表示自己將JK羅琳的著作《哈利波特》燒毀，他表示，JK羅琳曾經是啟發他很多的作家，但他認為：「我們之所以稱爲作家，就是以筆做為武器，來保護那些弱勢與無法發聲的人。」但JK羅琳此次引發的性別爭議，讓他悲嘆：「同樣以筆做武器的她，居然轉身成為了霸凌者。」

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李文成怒燒JK羅琳著作《哈利波特》。（翻攝自臉書）

李文成指出，JK羅琳此次在社群操作的行為宛如霸凌，是對林郁婷的不公平對待，希望以燒書，提高台灣人對此議題的重視：「我們是溫和、善良且願意理性溝通的國際成員，但絕不是忍氣吞聲、面對霸凌就卑躬屈膝的台灣人！」

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