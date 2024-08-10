羅時豐下架YT影片！姪子宣布「頻道是我的」不忍了又開砲

國民姑丈羅時豐。（資料照，高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國民姑丈羅時豐爆出拆夥風波，「羅時豐DL.不務正Ya」YouTube頻道昨（9）晚宣布轉換管理團隊，影片更會全面下架，節目製作人「北爛姪子」張敏慎隨後表示：「頻道是我的啦」，今天下午又再次發聲掀起熱議。

張敏慎是羅時豐的姪子，也是頻道的製作人，稍早轉發舞者好友臉書，更表示：「我是大砲沒錯...但表裡如一的人，最討厭的就是『解釋』，很多事情我都可以忍，但『不尊重藝術創作者』...我真的不能忍。」雖然沒有指名道姓，看來仍是非常不滿。

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原來羅時豐的新歌《巴蕊》MV昨天在另一個頻道「大牛比較懶」上架，負責編舞的街舞老師姚璇辰正是張敏慎的好友。

姚璇辰在臉書表示，之前張敏慎邀他替羅時豐編舞，更掛保證一定會在MV打上他的名字，「當我看到大牛哥《巴蕊》正式MV上線，居然連特別感謝的名單都沒有提到我的時候，當下說真的...心有點涼涼的，好像也習慣了。」

直到昨天姚璇辰看到聲明才發現好友出事了，痛心表示張敏慎有情有義、不求回報，「相信認識你的人都知道你是怎麼樣的人！所以請你一定要相信善的循環，不管之後的路怎麼樣，我也絕對挺你到底。」

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