防彈SUGA才不會退團！韓媒：酒駕反省中

〔記者廖俐惠／綜合報導〕防彈少年團BTS的成員SUGA因為酒後駕駛電動機車上路，遭到各界撻伐，就連不少粉絲也都相當不滿。不過過去韓國偶像因為酒駕退團的狀況屢見不鮮，SUGA作為國際天團成員是否會比照辦理，引起各界關注。

綜合韓國媒體報導，SUGA的酒精濃度為0.227%，已達吊銷駕照標準，且將採與汽機車同樣標準裁罰，最高可吃5年牢飯。諷刺的是，SUGA聲稱只喝一杯啤酒，卻測出0.227%的酒精濃度，外界不免質疑他說謊，但真相如何，還是由警方公布為主。

請繼續往下閱讀...

防彈少年團BTS身為曾經登上葛萊美的超級天團，成員SUGA（左二）卻酒駕，做出最壞示範。（達志影像）

此舉使許多ARMY（粉絲名）心碎，卻又不捨SUGA退團，不過韓網怒不可遏，痛批他只敢在粉絲社群平台Weverse道歉，不敢在IG、X等公開社群發布手寫道歉信，宛如「大街罵人、小巷道歉」的行徑，連粉絲都看不下去，要求他退團聲浪越來越高。

不過韓媒今天報導，據多位相關人士指出，SUGA正在反省當中，由於防彈是個團隊合作性很強的團體，因此不會討論到退團等極端措施。此外，外界普遍認為，防彈還是會以2025年回歸為目標。

☆飲酒過量，有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法