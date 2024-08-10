晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

防彈SUGA才不會退團！韓媒：酒駕反省中

〔記者廖俐惠／綜合報導〕防彈少年團BTS的成員SUGA因為酒後駕駛電動機車上路，遭到各界撻伐，就連不少粉絲也都相當不滿。不過過去韓國偶像因為酒駕退團的狀況屢見不鮮，SUGA作為國際天團成員是否會比照辦理，引起各界關注。

綜合韓國媒體報導，SUGA的酒精濃度為0.227%，已達吊銷駕照標準，且將採與汽機車同樣標準裁罰，最高可吃5年牢飯。諷刺的是，SUGA聲稱只喝一杯啤酒，卻測出0.227%的酒精濃度，外界不免質疑他說謊，但真相如何，還是由警方公布為主。

防彈少年團BTS身為曾經登上葛萊美的超級天團，成員SUGA（左二）卻酒駕，做出最壞示範。（達志影像）

此舉使許多ARMY（粉絲名）心碎，卻又不捨SUGA退團，不過韓網怒不可遏，痛批他只敢在粉絲社群平台Weverse道歉，不敢在IG、X等公開社群發布手寫道歉信，宛如「大街罵人、小巷道歉」的行徑，連粉絲都看不下去，要求他退團聲浪越來越高。

不過韓媒今天報導，據多位相關人士指出，SUGA正在反省當中，由於防彈是個團隊合作性很強的團體，因此不會討論到退團等極端措施。此外，外界普遍認為，防彈還是會以2025年回歸為目標。

☆飲酒過量，有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中