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對手發哏圖嘲諷林郁婷…波蘭台灣夫妻PO「波蘭文影片」聲援

林郁婷遭波蘭選手以哏圖諷刺。（美聯社、翻攝自Dcard）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣拳后林郁婷征戰巴黎奧運，將在11日與波蘭選手賽琳梅塔（Julia Szeremeta）爭奪金牌，沒想到波蘭女將卻在賽前於IG轉發「妳是爭奪金牌的最後一個女人」哏圖，掀起熱議。對此，「波蘭台灣夫妻」蜜拉和士凱也特別為林郁婷發聲。

蜜拉和士凱在波蘭選手貼文下方留言為林郁婷發聲。（翻攝自IG）

蜜拉和士凱得知波蘭選手發布爭議性哏圖後，特別到對方的貼文下方留言，表示國際拳擊協會（IBA）並未提出證據，沒有證據的指控就是謠言，同時希望該名波蘭選手有任何疑問都可以與他們聯繫。

蜜拉和士凱以波蘭文拍片向選手喊話。（翻攝自IG）

事後，蜜拉和士凱擔心留言會遭淹沒，於是再以波蘭文拍片發聲，「波蘭人和台灣人都在等精彩的金牌戰，奧運是特別的時刻，希望IBA針對台灣女運動員的無證據指控，不會影響到運動家精神，如果有任何問題我們樂意幫各位認真回答，這個晚上我們一起幫我們的女運動員們加油。」最後也用中文和波蘭文替兩位選手加油，另外更標記波蘭選手，希望對方能看見資訊。

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