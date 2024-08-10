剛撞臉蔡波能！網友再舉「1動物」 李洋自嘲：超級像

網友PO出李洋與龍貓的組合照，引起其他網友笑翻。（翻攝自Dcard）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4日在巴黎奧運聯手奪下金牌，獲得史無前例羽球男雙衛冕金牌紀錄，有網友驚呼李洋小時候，根本撞臉百萬網紅蔡阿嘎的兒子蔡波能。近期，又有人說他像「龍貓」，李洋今天發文認證，「我自己也覺得像」。

李洋看到照片後，在IG限時動態笑虧：「連我都覺得超級像。」（翻攝自IG）

日前，有網友在Threads曬出李洋跟蔡波能小時候的照片，驚呼：「只有我覺得蔡波能才是跟李洋最像的嗎？神韻跟髮型都覺得他們好像，每次幫麟洋配加油，蔡波能的臉都會浮出來。」而此篇文章也引來蔡阿嘎認證：「這樣對比好像。」

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近期，Dcard有網友彙整奧運選手的撞臉大合集，在底下留言討論區，有位網友貼出李洋與龍貓的組合照，讓網友們集體笑翻。而李洋看到貼文後，在IG限時動態笑虧自己：「連我都覺得超級像。」

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