晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

剛撞臉蔡波能！網友再舉「1動物」 李洋自嘲：超級像

網友PO出李洋與龍貓的組合照，引起其他網友笑翻。（翻攝自Dcard）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4日在巴黎奧運聯手奪下金牌，獲得史無前例羽球男雙衛冕金牌紀錄，有網友驚呼李洋小時候，根本撞臉百萬網紅蔡阿嘎的兒子蔡波能。近期，又有人說他像「龍貓」，李洋今天發文認證，「我自己也覺得像」。

李洋看到照片後，在IG限時動態笑虧：「連我都覺得超級像。」（翻攝自IG）

日前，有網友在Threads曬出李洋跟蔡波能小時候的照片，驚呼：「只有我覺得蔡波能才是跟李洋最像的嗎？神韻跟髮型都覺得他們好像，每次幫麟洋配加油，蔡波能的臉都會浮出來。」而此篇文章也引來蔡阿嘎認證：「這樣對比好像。

相關新聞：李洋撞臉蔡波能！ 蔡阿嘎認證：真的像

近期，Dcard有網友彙整奧運選手的撞臉大合集，在底下留言討論區，有位網友貼出李洋與龍貓的組合照，讓網友們集體笑翻。而李洋看到貼文後，在IG限時動態笑虧自己：「連我都覺得超級像。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中