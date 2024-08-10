反派更勝首集！《海洋奇緣2》最新預告乘風破浪登場

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼經典動畫系列新作《海洋奇緣2》今在迪士尼D23博覽會曝光全新預告，繼先前首支預告打破迪士尼動畫作品預告片點首播擊觀看紀錄，最新預告精彩度持續飆升，揭曉更驚險刺激的冒險旅程、新加入的探險成員、毛伊的華麗現身，以及大反派首度亮相！

海洋公主莫娜在《海洋奇緣2》受到先靈召喚，成為領航者出海。（迪士尼提供）

狹著首集全美2.48億美金（約台幣80.47億元）、全球6.87億美金（約台幣222.93億元）票房的超高人氣，《海洋奇緣2》5月底發布的首支預告在24小時便累積高達1.78億的點擊觀看次數，打破《腦筋急轉彎2》才剛締造的1.5億次，成為首播觀看次數最高的動畫。

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百變半神人毛伊在《海洋奇緣2》中，再度大展身手。（迪士尼提供）

而首集《海洋奇緣》從2019年於Disney+上線以來，除了連續4年登上前4名，更在2023年登上串流電影收看時數的冠軍寶座，而且也以116億分鐘的驚人數字，打破以往最高觀看時數紀錄，竄升為人氣最高的迪士尼動畫，可見海洋魅力與奇幻魔力無論何時都勢不可擋。

《海洋奇緣2》全新中文版海報。（迪士尼提供）

今天曝光的《海洋奇緣2》最新預告中，已亭亭玉立的海洋公主莫娜受到先靈召喚、成為領航者出海，以完成先祖的遺志，在首支預告中僅以彩蛋現身的百變半神人毛伊，在新預告中大展身手，與莫娜再度聯手出擊，還有更勝首集的大反派也隆重登場，將讓這對好搭檔面臨更加強大的邪惡威脅，他們之間的互動也更加爆笑逗趣。《海洋奇緣2》將於11月28日在台上映。

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