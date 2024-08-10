謝忻嗆阿翔龜縮「欠我道歉」！老婆發聲了：含淚繼續跑

謝忻（右）日前上作家H的節目，重提5年前的不倫戀風波。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝忻2019年被爆出與「浩角翔起」阿翔不倫戀，醜聞重創形象，演藝事業難回巔峰，日前接受作家H訪問談起這段過往，痛斥對方當初的龜縮行為，並認為阿翔至今欠她一個道歉，引發外界批評。如今阿翔老婆Grace也說話了。

阿翔（右）與老婆Grace結婚多年。（翻攝自臉書）

Grace日前發文分享喜歡的文章，提到「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人。生活沒有同花順，人生的底牌，永遠是自己。」一番話被網友猜測疑似是在回應爭議，紛紛留言為她加油打氣，「加油！我們都在，只聽自己的聲音就夠了，多餘的就不理會」、「你是最棒的老婆跟媽咪」、「妳是最勇敢最棒的媽咪跟老婆～加油～」。

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謝忻日前上作家H的節目，談及5年前的不倫戀風波，痛批阿翔是個沒用的男人，「你沒有男生的擔當就算了，你至少給我一個道歉，沒有！完全沒有」，更飆粗口氣憤直呼：「你欠我一個道歉！」訪談曝光後，引發大批網友抨擊。

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