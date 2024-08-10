「小林依晨」臧芮萱認愛50萬訂閱YouTuber 曝雙喜臨門：懷孕5個月

〔記者蕭方綺／台北報導〕34歲臧芮萱過去擔任氣象主播，有「小林依晨」之稱，之後轉戰演員，今認愛擁有50萬訂閱的YouTuber「全民試車手」廖怡塵，2人認識11年，交往快5年，她還加碼宣布「雙喜臨門」，今年在她生日6月6日登記結婚之外，她目前懷孕快5個月，她透露原本準備明年備孕，但計劃趕不上變化，「寶寶想來就還是來了！」日前小倆口舉辦性別派對，驚喜公布是男寶寶。

臧芮萱和50萬訂閱的YouTuber廖怡塵已登記結婚。（汗土娛樂提供）

對於未來工作計畫，她透過經紀人表示懷孕期間沒有不適的地方，有工作就工作，照樣出外景《鬧著玩》，她笑說：「因為目前為止身體都沒有不舒服，我也是一個無法一直待在家的人，所以現在還是很享受有工作的狀態。」

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臧芮萱和50萬訂閱的YouTuber廖怡塵已登記結婚。（汗土娛樂提供）

而婚禮的部分，現在只有家宴，但她對婚禮仍有夢想，只是並不是抱著穿白紗的夢想，「是我跟怡塵都希望我的婚禮可以辦得跟園遊會一樣，來參加的朋友都可以玩在一起，開心的吃東西聊天玩遊戲，而不是吃吃飯大家就散會，這樣失去了大家聚在一起的意義。」她期許明年能完成這樣夢想中的婚禮，至於蜜月目前尚未規劃。

臧芮萱和50萬訂閱的YouTuber廖怡塵已登記結婚。（汗土娛樂提供）

她內心的計畫表就是在34歲結婚，沒想到登記結婚前幾天，她因腸胃炎吃藥，當時生理期沒來，她抱持著「不如就驗一下」的心情，沒想到一試就中獎，喜訊來得太突然，小倆口措手不及，廖怡塵甚至看著2條線的驗孕棒反問她：「妳確診喔？」讓她哭笑不得，但雙方父母都非常開心，尤其是臧芮萱的媽媽已連續3年許下「女兒快結婚」的生日願望。

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