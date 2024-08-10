林郁婷又遭誣衊！酸民妄言「有喉結是男的」 蒼藍鴿狠打臉

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運期間，遭《哈利波特》作者JK羅琳、美國前總統川普等世界級大咖質疑是跨性別選手，即使受到輿論干擾，她仍持續奮戰並挺進金牌戰；不過，卻有部分台灣民眾跟著誣衊，直指林郁婷有喉結為男性。對此，YouTuber「蒼藍鴿」吳其穎醫師感到相當傻眼，並拍攝影片打臉不明事理的酸民。

無知酸民僅憑這張照片，便妄言林郁婷「有喉結是男的」。（翻攝自臉書）

林郁婷無端遭掀性別議題，許多台灣民眾不捨為她抱屈，卻有酸民僅憑一張照片，就斷定她脖子上有喉結，甚至妄言一定是男性。為此，蒼藍鴿傻眼表示：「那不是喉結，是甲狀軟骨。」他解釋每個人生來都有甲狀軟骨，有些女生會比較明顯，更有統計資料顯示20%至25%的男性沒有喉結，因此不可能拿來當作判斷依據。

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蒼藍鴿解釋，林郁婷（圖）脖子上的並非喉結，而是人人都有的甲狀軟骨。（翻攝自YouTube）

至於染色體爭議，蒼藍鴿則直言：「林郁婷是不是真的XY無從得知，這只是國際拳總提出來的東西，我覺得不能要求她到底要不要提出報告，不然我們隨便都可以質疑別人的性別，要她交出染色體報告，太OVER了！」他也透露醫學上，嬰兒出生時會以外生殖器作為性別判斷，「不會特別去考慮他染色體是XX還是XY」。

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