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娛樂 最新消息

羅時豐YT影片全面下架 姪子疑拆夥開轟內情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王羅時豐成了YouTuber，近年靠著YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」翻紅，被網友封為國民姑丈，沒想到昨晚爆出頻道轉換管理團隊的消息，原頻道的節目製作人張敏慎是羅時豐的姪子，隨後則在個人社群回應。

羅時豐的姪子張敏慎表示，「不好意思 讓大家擔心了，我剛也是跟大家同時看到聲明。」更爆粗口開轟「羅時豐DL.不務正Ya」社群的聲明寫得很爛，直指自己的國文造詣沒那麼差。

羅時豐。（資料照，記者潘少棠攝）

張敏慎重申，「羅時豐DL.不務正Ya」一直以來都是他親自操刀把關，更是用無數個熬夜的夜晚，拋家棄子到處拍攝，「利用自己的力量協助店家，傻傻相信善的循環，用命換來的珍貴影片。」

最後張敏慎強調，頻道是屬於他的，「未來，我會繼續經營“不務正YA”頻道與製作，頻道是我的啦。」

令粉絲傻眼的是，張敏慎疑似與姑丈羅時豐拆夥，最後更感嘆，「心中的善良與愛與初衷，從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了。」強調頻道若有後續的消息，會再告知粉絲。

羅時豐疑與姪子正式拆夥，經紀人電話未接沒有回應，團隊昨晚透過社群發聲，公開頻道轉換管理團隊的消息，提到羅時豐之後會出現在另一個YouTube頻道「大牛比較懶」，本來在「羅時豐DL.不務正Ya」的影片會全面下架。

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