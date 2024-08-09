aespa大讚台粉最會唱！Winter扮新娘「Karina牽她手」

Winter（左）、Karina。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國女團aespa今天（9日）在林口開唱，Karina、Winter在表演《Long Chat》時，還互相搔癢癢，掀起台下尖叫聲。Winter甚至在活動尾聲戴上白紗，讓Karina牽手繞圈圈，讓支持兩人的CP粉又嗑到了。

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4名成員都擁有超高顏值，每出現在大螢幕上都掀起驚呼聲，她們也各自帶來SOLO曲，Giselle的《Dopamine》展現出色的RAP功力，還透過沙發做出各種撩人姿勢，扭腰擺臀讓人快流鼻血，最後還送上飛吻；「AI美女」隊長Karina辣露小蠻腰，帥氣帶來勁歌熱舞帶來《UP》。

aespa演唱會。（記者王文麟攝）

Ningning不僅露螞蟻腰，更是黑色絲襪、靴子上場，帶來《Bored!》，最後還俏皮吐舌。而壓軸的另一神顏Winter則是化身月亮女神，在《Spark》演出時帶來絲巾舞，美得如同一幅畫。

她們詢問大家表演如何？沒想到台下歡呼聲稍嫌不足，Giselle、Karina假裝生氣說：「反應只有這樣？」粉絲立刻報以快掀翻屋頂的尖叫聲，讓兩人相當滿意。Winter則很感動，知道自己的心意都傳達給大家了，希望粉絲能與她們繼續開心玩。

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aespa演唱會。（記者王文麟攝）

在SOLO舞台結束後，她們帶來夏日歌曲《Spicy》，Karina頭髮還綁起來，十分俏皮可愛。演出《Hold On Tight》時更把現場變成夜店，Winter還搞笑做出地板動作，Karina則是做出騎馬的動作。

至於《Live My Life》時，aespa走下台，一度造成騷動；而在表演《We Go》前，Ningning還教大家一起唱，Giselle大讚台北粉絲，「我覺得台北的MY（粉絲名）是所有的MY裡面唱最好的，你們知道這是最好的稱讚吧！」

aespa演唱會。（記者王文麟攝）

她們在演出後半段，終於表演代表作《NEXT LEVEL》，全場跟著一起做出招牌「ㄈ字舞」，Giselle大喊「台北Calling」！讓粉絲再度陷入瘋狂。安可前的最後一首歌則是新歌《Armageddon》，精彩程度已讓記者不知道要用什麼形容詞。

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