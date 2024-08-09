晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

aespa大讚台粉最會唱！Winter扮新娘「Karina牽她手」

Winter（左）、Karina。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國女團aespa今天（9日）在林口開唱，Karina、Winter在表演《Long Chat》時，還互相搔癢癢，掀起台下尖叫聲。Winter甚至在活動尾聲戴上白紗，讓Karina牽手繞圈圈，讓支持兩人的CP粉又嗑到了。

相關新聞：aespa開唱！率9000台粉大喊「Su Su Supernova」王彩樺也來了

4名成員都擁有超高顏值，每出現在大螢幕上都掀起驚呼聲，她們也各自帶來SOLO曲，Giselle的《Dopamine》展現出色的RAP功力，還透過沙發做出各種撩人姿勢，扭腰擺臀讓人快流鼻血，最後還送上飛吻；「AI美女」隊長Karina辣露小蠻腰，帥氣帶來勁歌熱舞帶來《UP》。

aespa演唱會。（記者王文麟攝）

Ningning不僅露螞蟻腰，更是黑色絲襪、靴子上場，帶來《Bored!》，最後還俏皮吐舌。而壓軸的另一神顏Winter則是化身月亮女神，在《Spark》演出時帶來絲巾舞，美得如同一幅畫。

她們詢問大家表演如何？沒想到台下歡呼聲稍嫌不足，Giselle、Karina假裝生氣說：「反應只有這樣？」粉絲立刻報以快掀翻屋頂的尖叫聲，讓兩人相當滿意。Winter則很感動，知道自己的心意都傳達給大家了，希望粉絲能與她們繼續開心玩。

相關新聞：aespa台上突然尖叫！「不速之客」闖入：沒有買票

aespa演唱會。（記者王文麟攝）

在SOLO舞台結束後，她們帶來夏日歌曲《Spicy》，Karina頭髮還綁起來，十分俏皮可愛。演出《Hold On Tight》時更把現場變成夜店，Winter還搞笑做出地板動作，Karina則是做出騎馬的動作。

至於《Live My Life》時，aespa走下台，一度造成騷動；而在表演《We Go》前，Ningning還教大家一起唱，Giselle大讚台北粉絲，「我覺得台北的MY（粉絲名）是所有的MY裡面唱最好的，你們知道這是最好的稱讚吧！」

aespa演唱會。（記者王文麟攝）

她們在演出後半段，終於表演代表作《NEXT LEVEL》，全場跟著一起做出招牌「ㄈ字舞」，Giselle大喊「台北Calling」！讓粉絲再度陷入瘋狂。安可前的最後一首歌則是新歌《Armageddon》，精彩程度已讓記者不知道要用什麼形容詞。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中