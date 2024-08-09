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娛樂 最新消息

郭婞淳是台灣＆阿美族的驕傲！ 張本渝狂讚：運動家精神超越得獎

郭婞淳在今年奧運獲得銅牌。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕生涯四度登上奧運舞台的「舉重女神」郭婞淳，昨晚在女子59公斤級收下銅牌，也成為台灣史上首位連3屆奧運都有獎牌進帳的選手，為自己的生涯再創一項里程碑。同為阿美族的張本渝看了直播比賽，熱血沸騰，直說郭婞淳是台灣的驕傲，「更是我們阿美族的驕傲」。

張本渝。（資料照，記者胡舜翔攝）

郭婞淳頂著腰傷和腳傷參賽，如果想要奪金，挺舉就必須舉到137公斤，她大可以保守的挺舉132公斤就能拿銀牌，但是她沒有，她持續向金牌挑戰。

頒獎時，銀牌的加拿大選手上台之前特地繞過去給了郭婞淳一個大擁抱，因為她知道這面銀牌應該是郭婞淳的，這畫面讓張本渝直呼：「那一刻，我覺得婞淳的運動家精神已經超越得獎的意義了，婞淳謝謝妳，辛苦了！」

加拿大舉重選手查隆在巴黎奧運女子舉重59公斤級拿下銀牌，站上頒獎台前特地走去擁抱郭婞淳。（資料照，記者陳志曲攝）

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