Karencici不藏了！新歌被鹿晗翻牌 指定音樂人男友求婚方式

Karencici 拍攝新歌MV。（Boots n’ Cats Records提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Karencici成立個人工作室，新歌《愛你但說不出口》在數位平台奪下好成績，就連鹿晗都在社群翻唱，讓她受寵若驚。

這首歌在TikTok獲得許多泰國、越南網友們的關注，她得知消息後欣喜表示：「很期待進軍東南亞！」

請繼續往下閱讀...

Karencici透露，媽媽平常不會特別誇獎她，這回卻意外獲得稱讚，打趣說：「《愛你但說不出口》應該滿成功的，我媽媽都能一起唱，代表真的夠洗腦。」

Karencici 的新單曲奪下好成績。（Boots n’ Cats Records提供）

Karencici為了拍攝MV重返校園，被問及過去在美國就讀高中時印象深刻的跟感情故事，她自曝曾有段清純的曖昧關係，孰料在愛情萌芽階段，就獲得來到台北出道的機會，因此無法繼續發展下去。

Karencici笑說不會遺憾，因為生命如此安排，才遇到現在的音樂人男友kvn，她笑說：「為了搬來台北，那時也來不及參加學校舉辦的舞會，我非常想去，所以就跟kvn說，如果未來要求婚，我想要他用學生舞會的方式求婚，圓一個我高中沒完成的夢想。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法