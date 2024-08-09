晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

不敢相信！楊大正、大象體操麻辣火鍋店直接開唱

大象體操。（子皿提供）

記者陽昕翰、實習記者王宜柔／台北報導〕 「子皿In Utero Present Vol.1:鍋Band Show」9月4日將在人氣麻辣火鍋店登場，卡司包括今年榮獲金曲評審團獎的「大象體操」、金曲最佳台語專輯的原住民歌手「巴奈」及滅火器主唱「楊大正」等八組音樂人，讓樂迷在欣賞音樂演出同時，還能享用美味的麻辣火鍋。 

滅火器主唱楊大正。（子皿提供）

主辦單位表示：「這次的演出陣容絕對是我們的信心之作！而且大家接到演出邀約時都一口答應，真的很感動！ 

「鍋Band Show」將是詹記西門大世界的首場音樂演出活動，團隊表示，期待觀眾能一邊享用美食、一邊享受精彩的音樂演出外，也期待未來能夠出品更多特別企劃，為觀眾帶來新氣象。 

子皿也將與詹記合作推出聯名周邊商品，由曾入圍金曲最佳裝幀設計的品牌設計師盧翊軒操刀，周邊商品將在9月4日於現場限量販售。 

成立7週年的子皿曾協辦許多音樂活動，包含火球祭、金音獎等，也曾擔任許多音樂人的宣傳企劃，子皿團隊也表示日後將持續推出創新的演出企劃，為觀眾帶來特殊又難忘的表演。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中