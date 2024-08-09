不敢相信！楊大正、大象體操麻辣火鍋店直接開唱

大象體操。（子皿提供）

〔記者陽昕翰、實習記者王宜柔／台北報導〕 「子皿In Utero Present Vol.1:鍋Band Show」9月4日將在人氣麻辣火鍋店登場，卡司包括今年榮獲金曲評審團獎的「大象體操」、金曲最佳台語專輯的原住民歌手「巴奈」及滅火器主唱「楊大正」等八組音樂人，讓樂迷在欣賞音樂演出同時，還能享用美味的麻辣火鍋。

滅火器主唱楊大正。（子皿提供）

主辦單位表示：「這次的演出陣容絕對是我們的信心之作！而且大家接到演出邀約時都一口答應，真的很感動！

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「鍋Band Show」將是詹記西門大世界的首場音樂演出活動，團隊表示，期待觀眾能一邊享用美食、一邊享受精彩的音樂演出外，也期待未來能夠出品更多特別企劃，為觀眾帶來新氣象。

子皿也將與詹記合作推出聯名周邊商品，由曾入圍金曲最佳裝幀設計的品牌設計師盧翊軒操刀，周邊商品將在9月4日於現場限量販售。

成立7週年的子皿曾協辦許多音樂活動，包含火球祭、金音獎等，也曾擔任許多音樂人的宣傳企劃，子皿團隊也表示日後將持續推出創新的演出企劃，為觀眾帶來特殊又難忘的表演。

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