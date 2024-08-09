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娛樂 電影

BLACKPINK沉浸應援場加場確認！SEVENTEEN接力吸票

BLACKPINK粉絲於觀影後，在ScreenX廳外熱情合影。（秀泰影城提供）

〔記者許世穎／台北報導〕秀泰影城今年4月宣布從韓國獨家引進全台首座ScreenX影廳，首波規劃在三大都會區建置4座ScreenX影廳，前3座台北欣欣、台中文心、高雄夢時代已於7月初正式啟用，而全台最大的ScreenX影廳也於近日在台中站前秀泰影城開幕。

台中站前秀泰影城擁有全台最大的ScreenX影廳。（秀泰影城提供）

台中站前秀泰影城首波開幕搭檔全球票房突破9億美金（約台幣292.05億元）的漫威救世主《死侍與金鋼狼》，讓死侍及金鋼狼鐵粉能夠用270度包覆的ScreenX影廳內體驗兩位超級英雄刺激暢快的戰鬥畫面。

而著迷KPOP的粉絲們也有好消息了，大受好評的「BLACKPINK」演唱會電影在BLINK（粉絲名）們的熱烈敲碗下，秀泰影城也宣布今（9日）天至週日（11日）加開多場「ScreenX獨家沉浸式應援場」，讓BLINK們可以在偶像們270度的包圍下浪漫過七夕情人節。

接下來秀泰影城還引進了席捲全球的的大勢男團「SEVENTEEN」演唱會電影《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS》，也會獨家推出多場「ScreenX獨家沉浸式應援場」，讓克拉們（粉絲名）盡情大聲應援、揮舞克拉棒，用270度三面銀幕好好欣賞歐巴們精彩的歌舞表演。

另外購買本次「SEVENTEEN」演唱會電影票的克拉們還可以用449元的應援加購價，購買演唱會電影專屬的「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS 韓國原裝電影寫真」，讓克拉們能夠珍藏最精彩的回憶。

此外，深受各族群喜愛的Nintendo Switch，今年暑假在秀泰生活獨家推出SUMMER GAME TOUR，滿滿的超級瑪利歐兄弟、皮克敏、寶可夢…等知名遊戲角色陪大家開心過暑假，7月在秀泰生活樹林店展開全台秀泰巡迴第一站，活動期間聚集了超過3萬人次的親子客群及Nintendo Switch遊戲玩家參與活動，並帶動館內遊戲週邊成長超過100%的超狂佳績！

為了延續活動好評及搶攻暑假商機，第二站則是馬不停蹄的前往中台灣的「秀泰生活台中站前店」，並延續樹林站的核心概念，保留經典角色的主題展區及新穎有趣的互動遊戲環節，將熱鬧歡樂氛圍延續到中台灣，讓中部的玩家也能擁有難忘的合照與回憶。

秀泰生活樹林店的瑪利歐人偶見面會大受歡迎。（秀泰影城提供）

為了回饋廣大粉絲的支持，活動現場還設置了集章抽獎活動，參加者只需參加各展區活動並集滿指定數量的印章，即可參加抽獎、贏取豐富獎品。另外全館共有10款Nintendo Switch熱門遊戲提供試玩，讓大家一次認識Nintendo Switch的經典款遊戲，體驗後還可以獲得特別的小禮物！

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