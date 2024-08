「國旻CP粉」都嗑到了！Jimin霸氣護柾國：睡覺時我會緊抱你

Jimin(右)在《Are You Sure ?!》中很照顧Jung Kook。(Disney+提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕由BTS防彈少年團最年輕的兩位成員「Jimin」(智旻)和「Jung Kook」(柾國)推出的全新旅行實境秀《Are You Sure ?!》,兩人第一站來到紐約,明明是兄弟之旅卻粉紅泡泡滿滿,讓「國旻CP粉」都嗨翻了。

Jimin(右)、Jung Kook在《Are You Sure ?!》中度過一段悠閒的時光。(Disney+提供)

起初只是Jimin對Jung Kook隨口提起自己喉嚨不舒服,Jimin立刻化身「寵妻狂魔」,不只把車上冷氣關掉、更開啟座椅加熱功能,雖然悶熱不已卻還是霸氣表示「我生病沒關係,但你不行」、「今天睡覺的時候我會緊抱著你,不讓你著涼」,霸總金句連發。

請繼續往下閱讀...

在隔天的爬山行程中,則換Jung Kook進攻,當Jimin因為走不動而輕拉對方的衣服時,Jung Kook直球表示:「這樣很讓人心動欸」,甚至在Jimin抱怨因為自己的血太好喝所以才一直被蚊子叮時,Jung Kook立馬回覆:「到底多美味啊?也讓我嚐嚐吧!」讓粉絲直呼兩人簡直是「假爬山真放閃」,可見兩兄弟的好感情。

《Are You Sure ?!》Jung Kook。(Disney+提供)

在旅行實境秀《Are You Sure ?!》中,Jimin和Jung Kook在當兵前飛往美國紐約、韓國濟州島、以及日本札幌旅行,節目中沒有浮誇的後製特效、也沒有精緻的運鏡或燈光,卻為觀眾紀錄下兩個大男孩像VLOG一般的超真實日常互動。第一集中可見兩人甚至在開拍後,都還沒定下作品名稱,更沒有腳本、不知道自己手持相機拍攝的畫面將會如何在全球觀眾眼前呈現,也因此兩人才能卸下心房,好好享受難得的旅行。

《Are You Sure ?!》Jimin。(Disney+提供)

外表高冷酷帥的Jung Kook在好友Jimin身旁,超ㄎ一ㄤ大男孩的靈魂原形畢露,第一集中兩人前往湖邊划獨木舟,卻沒想到Jung Kook剛出發就戲劇性的大翻船,讓Jimin無情狂笑,但落水後比起全身濕透的衣服髮型,Jung Kook只在乎手機不要壞掉就好。

晚上Jung Kook還在睡夢中不小心肘擊Jimin的鼻子,讓當時已經腸胃炎的Jimin半夜獨自坐在冰箱前用飲料冰敷,覺得又無奈又好笑。此外,兩人也在逛超市時也遇見粉絲,Jimin表示「我們還沒過氣,真是太好了!」

《Are You Sure ?!》能成功拍攝,Jimin絕對是功臣之一,Jung Kook在節目中感謝Jimin不論兩人行程多忙碌,都不斷推進節目籌備,「我們要是沒做這個企劃,大概也不會見面吧」,Jimin堅持想在當兵前一圓與好兄弟去旅行夢想,也因此誕生出笑果百出的《Are You Sure ?!》。

Disney+ 旅遊實境秀《Are You Sure ?!》於本週首播前兩集,並將於每週四更新至9月19日完結。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法