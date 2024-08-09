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娛樂 日韓

「國旻CP粉」都嗑到了！Jimin霸氣護柾國：睡覺時我會緊抱你

Jimin（右）在《Are You Sure ?!》中很照顧Jung Kook。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由BTS防彈少年團最年輕的兩位成員「Jimin」（智旻）和「Jung Kook」（柾國）推出的全新旅行實境秀《Are You Sure ?!》，兩人第一站來到紐約，明明是兄弟之旅卻粉紅泡泡滿滿，讓「國旻CP粉」都嗨翻了。

Jimin（右）、Jung Kook在《Are You Sure ?!》中度過一段悠閒的時光。（Disney+提供）

起初只是Jimin對Jung Kook隨口提起自己喉嚨不舒服，Jimin立刻化身「寵妻狂魔」，不只把車上冷氣關掉、更開啟座椅加熱功能，雖然悶熱不已卻還是霸氣表示「我生病沒關係，但你不行」、「今天睡覺的時候我會緊抱著你，不讓你著涼」，霸總金句連發。

在隔天的爬山行程中，則換Jung Kook進攻，當Jimin因為走不動而輕拉對方的衣服時，Jung Kook直球表示：「這樣很讓人心動欸」，甚至在Jimin抱怨因為自己的血太好喝所以才一直被蚊子叮時，Jung Kook立馬回覆：「到底多美味啊？也讓我嚐嚐吧！」讓粉絲直呼兩人簡直是「假爬山真放閃」，可見兩兄弟的好感情。

《Are You Sure ?!》Jung Kook。（Disney+提供）

在旅行實境秀《Are You Sure ?!》中，Jimin和Jung Kook在當兵前飛往美國紐約、韓國濟州島、以及日本札幌旅行，節目中沒有浮誇的後製特效、也沒有精緻的運鏡或燈光，卻為觀眾紀錄下兩個大男孩像VLOG一般的超真實日常互動。第一集中可見兩人甚至在開拍後，都還沒定下作品名稱，更沒有腳本、不知道自己手持相機拍攝的畫面將會如何在全球觀眾眼前呈現，也因此兩人才能卸下心房，好好享受難得的旅行。

《Are You Sure ?!》Jimin。（Disney+提供）

外表高冷酷帥的Jung Kook在好友Jimin身旁，超ㄎ一ㄤ大男孩的靈魂原形畢露，第一集中兩人前往湖邊划獨木舟，卻沒想到Jung Kook剛出發就戲劇性的大翻船，讓Jimin無情狂笑，但落水後比起全身濕透的衣服髮型，Jung Kook只在乎手機不要壞掉就好。

晚上Jung Kook還在睡夢中不小心肘擊Jimin的鼻子，讓當時已經腸胃炎的Jimin半夜獨自坐在冰箱前用飲料冰敷，覺得又無奈又好笑。此外，兩人也在逛超市時也遇見粉絲，Jimin表示「我們還沒過氣，真是太好了！」

《Are You Sure ?!》能成功拍攝，Jimin絕對是功臣之一，Jung Kook在節目中感謝Jimin不論兩人行程多忙碌，都不斷推進節目籌備，「我們要是沒做這個企劃，大概也不會見面吧」，Jimin堅持想在當兵前一圓與好兄弟去旅行夢想，也因此誕生出笑果百出的《Are You Sure ?!》。

Disney+ 旅遊實境秀《Are You Sure ?!》於本週首播前兩集，並將於每週四更新至9月19日完結。

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