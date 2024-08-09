JK羅琳被稱「高配版陳沂」！她驕傲親回：對我的盛讚

有網友將JK羅琳（左）比喻為高配版陳沂（右）。（路透社、翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《哈利波特》作者JK羅琳近日因發文影射台灣拳后林郁婷的性別爭議，引起眾多台灣人的不滿，日前有網友認為，JK羅琳的作風與網紅陳沂相似，更將她比喻為「高配版陳沂」，意外釣出陳沂發文回應。

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陳沂發文回應網友。（翻攝自Threads）

陳沂在Threads上發文表示，近日看到有人說「JK羅琳是高配版的陳沂」，她先是感謝該網友的類比，「那真是對我的盛讚了」，接著坦言自己無論投胎幾次都無法寫出《哈利波特》這樣的曠世奇作，「更不用說，我也不是什麼女權份子」。

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事實上，JK羅琳日前在社交平台X上連續發文，質疑台灣拳后林郁婷的性別身分，遭到大批網友出征，不過國際奧會（IOC）早就聲明，林郁婷和其他女性拳手的性別早已得到認可。

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