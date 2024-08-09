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娛樂 最新消息

閔熙珍遭爆掩蓋性騷案！受害者怒揭內幕

閔熙珍被爆掩蓋公司內部性騷案。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕打造南韓怪物女團NewJeans的ADOR執行長閔熙珍4月跟總公司HYBE撕破臉，雙方僵持不下。日前韓媒曝光ADOR公司內部的一起性騷案件，受害者B女遭A男性騷，沒想到閔熙珍反而站在A男那邊，還在IG上秀出聊天紀錄自證，以「婊子」、「神經病」等不雅字眼辱罵B女。如今B女在IG上怒揭內幕，無法再忍受閔熙珍的謊言。

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B女於8日現身IG控訴閔熙珍單方面護航加害者，對下屬痛罵、飆髒話，「我被閔熙珍代表傷得滿身傷，沒想到，她卻為了證明自己的冤枉，根本沒有經過我的同意就公開已經辭職員工的Kakaotalk內容，實在無法容忍眾多的謊話再次增生，所以才寫下這篇文章」。

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B女向公司舉報A男性騷後，閔熙珍介入調查過程，並夥同B男對她辱罵，「我還以為他們兩個至少對我會有一絲絲的愧疚」，她承認自己曾經是閔熙珍的粉絲，沒想到換來的是遭踐踏。

B女也還原騷案件始末，她透露自己是A男的直屬員工，對方經常在非工作時間要求她交資料，更會以性騷言論調侃她。B女在3月2日提出離職要求，3月6日向公司舉報遭性騷，3月16日收到處分結果，3月21日離職。她怒指，閔熙珍為了掩蓋公司內部性騷事件而力保A男，唆使A男反告B女誣告罪。

B女也在文末強調自己才是受害者，並希望閔熙珍跟A男能真心的道歉，同時喊話外界，「請導正被誤解的真相，如果連我的聲明文都被說成是謊話的話，我會再度採取其他手段。」

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