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娛樂 日韓

閔熙珍遭D社爆料迷信女巫 污辱NewJeans像豬

NewJeans雖然是閔熙珍一手打造的團體，但卻經常遭她辱罵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一手打造出怪物女團NewJeans的ADOR執行長閔熙珍4月跟總公司HYBE撕破臉，雙方打起口水戰，今（25）韓媒《Dispatch》（以下簡稱D社）爆料閔熙珍通訊軟體對話紀錄，裡面明顯表現出她將常把「婆娘」、「婊子」、「C8（幹X娘）」等髒話掛在嘴邊，即使她自己一手打造出來的NewJeans也常挨罵。

據D社報導，閔熙珍相當迷信，並對「女巫」深信不疑，還收下女巫給的年糕。女巫告訴她「放在冷凍庫分給別人吃」，閔熙珍問女巫吃了年糕的人會對她有何幫助？女巫指示：「會好好振作，腦子也會清醒」，這答案讓閔熙珍很滿意，不但開心的說要餵的人很多，還進一步透露「來家裡的社長傢伙們，我也要餵他們吃」。

閔熙珍私下對話被D社流出。（翻攝自Dispatch）

HYBE集團3月爆發性騷擾案件，閔熙珍得知公司有員工被指控性騷擾女職員之後，竟說出：「讓那婆娘嚐嚐人生實戰」、「不知道那些婆娘是瘋女人，有女人在的時候就別這樣（性騷擾）了」，閔熙珍更誇張的痛罵：「想殺光女權主義者，工作不好好做，只在這方面很努力的婆娘，她們會受天譴。毀了別人卻不想想自己哪裡做錯。」同時還鼓勵性騷加害者：「加油，什麼爛事都被你遇到」。殊不知鐵證如山，男子性騷擾的證據接二連三爆出，閔熙珍氣急敗壞把性騷男臭罵一頓，並責怪他：你不是說絕對沒有？虧我這麼相信你，結果卻改口說不記得了？

閔熙珍被爆料迷信女巫。（翻攝自IG）

另外，閔熙珍對女性員工十分不尊重，經常以「婆娘」稱呼，面對未成年的練習生也會進行言語霸凌，例如：「年紀輕輕長得像大媽一樣」、「完全就是大嬸」。對自己打造出來的「孩子」NewJeans也不留情，甚至多次指責她們「胖得跟豬一樣」，就連NewJeans拿下告示牌2024女音樂人獎項時，陰陽怪氣的說：「她們講那麼多好聽的場面話，卻不好好跟我問候打招呼，我真的想殺死她們」。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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