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娛樂 最新消息

HYBE提供？D社外流「NewJeans練習生影片」 韓網：吃相難看

ADOR與HYBE內鬥，NewJeans慘淪為犧牲品。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一手打造出怪物女團NewJeans的ADOR執行長閔熙珍，4月跟總公司HYBE撕破臉，雙方打起口水戰。日前韓媒《Dispatch》挖出NewJeans練習生時期影片，但當時都還未成年，過去舊照遭濫用引發網友撻伐。近期，有網友發現《Dispatch》已將影片下架，一系列操作，讓大批網友對此憤恨不已。

相關新聞：閔熙珍遭D社爆料迷信女巫 污辱NewJeans像豬

HYBE近日爆出與子公司ADOR內鬥的消息，日前《Dispatch》放出眾多公司內部資料，疑似是HYBE所提供。其中NewJeans練習生時期的影片也遭洩漏，引起各界撻伐，對此，ADOR發出聲明將會採取法律訴訟，「NewJeans和她們的父母也對練習生時期影片和個人肖像遭擅自流出的這點，向HYBE表達抗議。」

Dispatch外流NewJeans練習生影片，而後偷偷下架。（翻攝自theqoo）

而近日有網友發現，《Dispatch》已經默默該影片下架，目前全部無法觀看。許多粉絲心疼NewJeans當時皆未成年，現今卻淪為公司利益的鬥爭手段，若HYBE與子公司ADOR的紛爭無法早日解決，團體只會一直被波及。韓網也留言痛罵「吃相真的很難看」、「看來是收到告訴狀了」。

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