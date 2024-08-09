曹雅雯有前夫？男星錄影驚吐兩人關係 秒遭康康吐槽

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《綜藝一級棒》最新一集為應景七夕情人節，推出「金曲夢幻CP爭霸戰」，邀來曹雅雯擔任大來賓，與昔日主持過節目的搭檔許志豪合體，許志豪竟意外脫口爆料曹雅雯算是他的「前妻」。

曹雅雯（左）與許志豪同台飆歌。（中視提供）

曹雅雯一開場她獻上《思念的歌》，歌聲充滿感染力，康康聽完讚嘆不已：「叫雅雯的都很會唱歌」，連許志豪都說：「我差點改名許雅雯，為了要像她這麼會唱。」而許久沒有上電視節目的曹雅雯，穿著紅色系連身長褲，整個人更顯清瘦，她則透露：「最近有點吃不下，因為在籌備一些新的作品，有壓力。」

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曹雅雯（中）受邀當大來賓。（中視提供）

節目這集也邀來謝宜君、吳美琳、沈建豪、郭婷筠、陳淑萍、吳俊宏、蔡家蓁、曾昱嘉等歌手，與主持群共組6對CP，相互尬歌PK。當聊到CP話題時，康康不禁好奇：「我以前還以為她（曹雅雯）的男朋友是許富凱。」但曹雅雯卻說大家都錯了，許志豪則直呼：「如果CP在觀眾的眼裡像是夫妻一樣，曹雅雯算是我的前妻。」這話卻讓曹雅雯吃味：「那現任的是她（指郭婷筠）嗎？」許志豪只好抖出：「郭婷筠是我的『頭妻』，頭妻只有一個，但前妻可以好幾個。」康康也反虧：「那你不就是她的『先夫』。」

其實許志豪和曹雅雯因曾一起主持節目，私下熟識已久，兩人再度在《綜藝一級棒》合體，接連對唱《阮的最愛》、《憂愁的牡丹》兩首經典台語歌，默契、氛圍都配合的完美無缺，甚至最後還忘情的手牽手，曹雅雯也很陶醉其中，「志豪真的很會唱，而且讓我想起以前一起主持節目很多快樂的時光。」最後她還補充讚美許志豪的眼睛其實很漂亮，讓許志豪面露羞澀。

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