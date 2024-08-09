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娛樂 音樂

（影音）羅志祥找到伴了！卻遭楊貴媚嗆聲：這麼難聽的歌

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥拍攝新歌《我還能怎麼伴》MV，他親自演出男主角，擔任罹患阿茲海默症的患者，更邀請到金馬、金鐘雙料國際級影后楊貴媚飾演照顧者，演出感人肺腑的親情故事。

羅志祥（右）拍攝新歌MV，楊貴媚跨刀演出。（華納音樂提供）

小豬表示：「當第一時間知道可以跟貴媚姐合作，真的很驚喜也很榮幸。」沒想到楊貴媚卻故意開玩笑說：「這麼『難聽』的歌我怎麼可能不來。」讓他聽了笑翻。

不同於過往情歌，這首歌以社會常見的議題為主題，寫下阿茲海默症患者的無力感，以及照顧者的情緒上的疲累與無奈。

羅志祥、楊貴媚合作非常有默契。（華納音樂提供）

小豬飾演的是年輕的阿茲海默症患者，楊貴媚則是扮演小豬的照顧者，兩人在戲中碰撞出的火花，令在場所有人都感動不已。

楊貴媚出道多年，難得答應MV的拍攝，她說，「我自己現實生活中也是照顧者，對於劇本中母親的角色非常能感同身受，過去從許多偶像劇和電影中對小豬的印象是很活潑和搞笑的人，沒想到這次相處下來，發現小豬私下還保有很天真的一面。」

羅志祥拍攝新歌《我還能怎麼伴》MV。（華納音樂提供）

小豬則提到其實在與楊貴媚對戲時很緊張，也讓楊貴媚忍不住笑說：「我不相信，你混過大江南北看過各種場面，怎麼可能會緊張。」她更稱讚與小豬超有默契，笑說下次如果合作長片絕對沒有問題。

小豬表示：「這次的歌曲跟MV所講述的故事，或多或少也許都在大家生活周遭中發生，現在聽到最年輕的患者年僅35歲；希望大家能開始關心照顧與被照顧者無論是身體或是心理的狀態。」

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