晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

麟洋配奪金翁曉玲稱中國人驕傲 揭弊女神馬郁雯怒了

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟聯手拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌，全國沸騰。（特派記者陳志曲攝）台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟聯手拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌，全國沸騰。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以21：17、18：21、21：19擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，沒想到國民黨立委翁曉玲居然發文稱：「中國人的驕傲！」

相關新聞：麟洋配連莊奪金   十元獨家曝王齊麟超閃自拍照

三立新聞台有「揭弊女神」封號的主播馬郁雯一早表示麟洋配摘金，社群上各種狂賀文，竟還洗出翁曉玲微信的朋友圈，因為翁曉玲在發文說：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球說打二度奧運奪金！中國人驕傲！」

相關新聞：翁曉玲稱麟洋配是「中國人的驕傲」 朱立倫：都是我們的驕傲

翁曉玲指稱「中國人的驕傲」隨即引發討論，對此，馬郁雯立刻求證翁曉玲，她回應：「在微信的是啊！台灣之光，中國人的驕傲，這個沒有錯啊！」馬郁雯反問：「中國人的驕傲，用詞上讓大家覺得不是很恰當？」

相關新聞：二連霸戰勝中國！麟洋配勇奪本屆「台灣首金」  眾星激動看到哭

當場，翁曉玲表示：「我們就是中國人啊，不管是台灣隊、大陸隊誰贏，都是中國人的驕傲，我覺得這句話沒有錯啊！」馬郁雯又接著問：「微信朋友圈是否會刪除？」翁曉玲則說：「我為什麼要刪除呢？我們本來就是中國人，不然是什麼人呢？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中