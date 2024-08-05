麟洋配奪金翁曉玲稱中國人驕傲 揭弊女神馬郁雯怒了

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟聯手拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌，全國沸騰。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以21：17、18：21、21：19擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，沒想到國民黨立委翁曉玲居然發文稱：「中國人的驕傲！」

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三立新聞台有「揭弊女神」封號的主播馬郁雯一早表示麟洋配摘金，社群上各種狂賀文，竟還洗出翁曉玲微信的朋友圈，因為翁曉玲在發文說：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球說打二度奧運奪金！中國人驕傲！」

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翁曉玲指稱「中國人的驕傲」隨即引發討論，對此，馬郁雯立刻求證翁曉玲，她回應：「在微信的是啊！台灣之光，中國人的驕傲，這個沒有錯啊！」馬郁雯反問：「中國人的驕傲，用詞上讓大家覺得不是很恰當？」

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當場，翁曉玲表示：「我們就是中國人啊，不管是台灣隊、大陸隊誰贏，都是中國人的驕傲，我覺得這句話沒有錯啊！」馬郁雯又接著問：「微信朋友圈是否會刪除？」翁曉玲則說：「我為什麼要刪除呢？我們本來就是中國人，不然是什麼人呢？」

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