擊潰中國！麟洋配締造「史上第一紀錄」 主播群激喊：台灣之光

李洋（左）、王齊麟勇奪巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球黃金男雙的王齊麟與李洋昨（4日）在巴黎奧運金牌戰中，擊潰世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，成功為台灣勇奪首面金牌。「麟洋配」連兩屆殺進金牌戰摘金，捷報傳出振奮台灣民心，不只球迷們關注賽事，就連主播群也相當關心，紛紛激動發聲道賀、致謝，沈春華更盛讚：「你們是閃亮的台灣之光！」

台灣隊「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰中，成功擊潰世界排名第1的中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶，不但締造奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄，這也是台灣隊史上第一次奧運羽球項目2連霸。新聞界名人也激動發聲祝賀，主播張雅琴表示：「恭喜麟洋，金牌！創奧運連兩屆奧運金牌記錄！本屆台灣第一面金牌！贏了世界第一的組合，那麟洋算世界...恭喜恭喜！」

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「麟洋配」成功在五環殿堂摘金，沈春華也忍不住激動情緒，「全台心跳沸騰的一晚！恭喜黃金CP『麟洋配』為台灣摘下巴黎奧運第一金！也為自己攻下奧運羽球男雙金牌連霸！你們是閃亮的台灣之光！我們今晚和麟洋雙帥一起燃燒生命，直到贏得勝利！兩人攜手成軍才六年，拿下兩次奧運金牌，其中的努力和艱苦不在話下！但這一刻值得所有的付出！李洋此屆奧運後即將除役，他親吻球場，這一幕令人動容！為麟洋配歡呼！」

主播鄭凱云也感動發聲，「麟洋配連霸奧運金牌，中華隊金牌入帳啦～麟洋配力拚史無前例的羽球男雙二連霸！恭喜麟洋用實力，證明自己值得再度鑲金！以全勝之姿，在奧運場上笑到最後，李洋奧運的最後一戰，精彩絕倫！感謝你們的力拼，感謝你們絕佳的默契，感謝你們帶給全台灣人，好幾個驚心動魄、又狂歡收場的夜晚。」

主播高毓璘興奮直呼：「贏了！！！！我緊張到胃痛，手拍到都紅了，太開心了～！」主播李文儀也為「麟洋配」擊敗中國隊祝賀，「衛冕金牌！！！麟洋配最棒！！！」此外，前主播蕭彤雯則興奮狂喊：「狂賀麟洋！！！奧運羽球男雙金牌二連霸！！！這幕真的好感動！！！」

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