晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

惡意滿滿 林郁婷完勝保加利亞賽後握手遭無視

林郁婷（左）擊敗保加利亞選手向金牌更近一步。（特派記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣拳擊選手林郁婷無端被捲入性別議題，就連《哈利波特》作者JK蘿林都發出歧視文。林郁婷今（4）日出戰8強賽，順利打敗保加利亞選手卡梅諾娃，卡梅諾娃正是過去在世錦賽上被林郁婷擊敗後，卻因國際拳擊總會（IBA）以「性別生化檢測異常」為由遞補為銅牌的選手。今日兩人相見，卡梅諾娃再度落敗，林郁婷以實力說話，賽後林郁婷向前欲與卡梅諾娃握手致意，沒想到卻遭無視。

台灣拳擊女將林郁婷。（特派記者陳志曲攝）

今日的比賽也被外界視為「林郁婷復仇戰」，除了國內全力集氣挺林郁婷之外，就連奧會也證明林郁婷是女性。比賽剛開始時，卡梅諾娃小動作不斷，卻被林郁婷抓到機會奮力猛攻，順利奪得勝利，賽事結束後林郁婷上前主動與卡梅諾娃握手，但卡梅諾娃卻沒有理會，直到林郁婷走下擂台，卡梅諾娃才幫忙撐開圈繩。

林郁婷賽後感性落淚表示感受到全台灣對她的支持，更強調自己會走到最後，在奧運鍍金。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中