惡意滿滿 林郁婷完勝保加利亞賽後握手遭無視

林郁婷（左）擊敗保加利亞選手向金牌更近一步。（特派記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣拳擊選手林郁婷無端被捲入性別議題，就連《哈利波特》作者JK蘿林都發出歧視文。林郁婷今（4）日出戰8強賽，順利打敗保加利亞選手卡梅諾娃，卡梅諾娃正是過去在世錦賽上被林郁婷擊敗後，卻因國際拳擊總會（IBA）以「性別生化檢測異常」為由遞補為銅牌的選手。今日兩人相見，卡梅諾娃再度落敗，林郁婷以實力說話，賽後林郁婷向前欲與卡梅諾娃握手致意，沒想到卻遭無視。

台灣拳擊女將林郁婷。（特派記者陳志曲攝）

今日的比賽也被外界視為「林郁婷復仇戰」，除了國內全力集氣挺林郁婷之外，就連奧會也證明林郁婷是女性。比賽剛開始時，卡梅諾娃小動作不斷，卻被林郁婷抓到機會奮力猛攻，順利奪得勝利，賽事結束後林郁婷上前主動與卡梅諾娃握手，但卡梅諾娃卻沒有理會，直到林郁婷走下擂台，卡梅諾娃才幫忙撐開圈繩。

請繼續往下閱讀...

林郁婷賽後感性落淚表示感受到全台灣對她的支持，更強調自己會走到最後，在奧運鍍金。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法