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娛樂 最新消息

48歲陳子強父親節前曝喜訊！ 19歲兒愛心爆棚有「小孩」

陳子強長年熱心公益。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐玲、陳子強（4日）出席防癌基金會公益活動，陳子強分享，從抗癌成功的唐玲身上得到不少啟示，所以特別情義相挺此次活動，唐玲笑說：「我會好好孝順你，以後會幫你推輪椅。」陳子強打趣回：「要記得推回來。」

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唐玲（左）、陳子強。（記者潘少棠攝）

唐玲經歷罹患胃癌第四期與5年的抗癌歷程，現在成為不少癌友的心靈導師，她特地扮成「小護士」現身活動，「雖然我罹患癌症第四期，但是經過治療，還是可以恢復健康，做這樣的打扮，主要是讓他們快樂一點，當他們的心靈小護士。」她表示在治癌、抗癌、防癌的過程中，學到很多健康的知識，也因為要化療，提早進入更年期，出現像是骨質疏鬆、心臟病、心悸、盜汗等情況。

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唐玲分享抗癌經驗，希望能扮演癌友的心靈小護士。（記者潘少棠攝）

單身5年多的唐玲，對於感情不強求，她透露先前因罹癌而看清前男友，「如果沒有得癌症，我都不知那人騙了我這麼多事，我生病的時候，他也沒有想要任何付出，我覺得看清一個人也滿好的，希望大家可以聰明看清任何一個人，不要因為得癌症才看清楚。」陳子強開玩笑表示，原本想替唐玲介紹另一半，但她卻時常碎碎唸，「我不敢介紹了，沒關係啦！順其自然，什麼都假的，健康才是真的。」

陳子強長年致力於公益，推廣認養非洲小孩，他先前認養了1個非籍女兒，年底適逢20週年，女兒會來台與他見面，他感慨說：「我很開心，因為我還能付錢，就證明我的工作還不錯。」就讀高二的19歲兒子也耳濡目染，準備認養非洲孩童，但還沒與基金會正式簽約，目前尚未知道小孩的姓別，他得意說：「他認養小孩後，我就要變阿公了，是『阿強阿公』，我是最年輕的阿公。」對於即將到來的父親節，他透露父子已提前慶祝，笑說每次兒子說要去慶祝，最後「付清」的都是他。

陳子強信仰基督教，期盼兒子能當牧師，不希望兒子進演藝圈，「我禁止他進演藝圈，我對演藝圈門檻很高，不希望他只有一個才華就進來，好好當牧師就好。」他的兒子會彈吉他，一旁的唐玲誇讚陳子強的兒子很帥。

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