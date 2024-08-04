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娛樂 最新消息

土耳其大叔裸裝上陣奪銀牌 布農族醫師也癡迷

土耳其51歲射擊好手迪凱區（右）因為其瀟灑的射姿爆紅。（翻攝自X）

〔記者林南谷／台北報導〕土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目，與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）聯手奪下銀牌，他在場上幾乎沒有任何裝備樣貌，引發廣大迴響。

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迪凱區與塔爾汗組合一開始在資格賽當中射下582分以分組第一晉級，但再隔天金牌賽拿下14分，不敵塞爾維亞組合只拿銀牌，不過這是迪凱區生涯第一面奧運獎牌，特別的是，參加奧運許多射擊選手，大多數會戴上射擊用的特製眼鏡以及保護耳朵的裝置，凱迪區卻沒有使用任何特製裝備，僅帶著一般的眼鏡以及普通的耳塞來保護耳朵，一舉讓他圈粉無數。

迪凱區身著輕裝的樣貌引起網友巨大迴響。（資料照，法新社）

在急診室救人無數的醫藥名嘴、布農族醫師田知學，昨興奮在臉書發文，認了自己真的有被迪凱區吸引到了，她在臉書曬出迪凱區射擊帥姿同時寫下個人心得：

相關新聞：奧運射擊》土耳其銀牌選手「殺手餘裕」爆紅！ 真實背景好驚人

1. 這位大叔過去的職業真的不是殺手嗎？穿著輕鬆、手插口袋、似飛機上的耳塞、一般眼鏡（+老花？），就拿銀牌？

2. 奧運是可以斜槓當興趣的。

3. 我退休後應該可以參加射箭、或是槍擊比賽，畢竟布農可是深山裡最厲害的獵人。

而迪凱區在射擊場上的姿態也引起網友熱烈討論，「土耳其是直接派一名殺手來奧運？」、「51歲的凱迪區上場沒有配戴任何特殊裝備，看起來就像是從人群中走出來，並隨意地拿了面銀牌。」、「土耳其政府：本週我們會給你不同的工作。」

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