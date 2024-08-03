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娛樂 最新消息

今晚鬼門開！《鬼才》眾鬼率先出巡中南部會粉絲 陳柏霖害羞不開金口

鬼片《鬼才之道》今搶在鬼門開前到中南部舉行特別場，陳柏霖（前排右起）、張榕容、導演徐漢強、百白、瘦瘦、王淨、姚以緹一同會粉絲。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕另類鬼片《鬼才之道》今（3）日前往中南部舉行「鬼才搶先想死你」特別場，導演徐漢強率領片中「眾鬼」陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦一同出席，昨剛曝光片中《愛的視線》復古MV的陳柏霖被拱開唱直說：「不可以那麼輕易表現的！」一旁的王淨與百白則直接跳起MV舞蹈，滿足粉絲期望。

陳柏霖在《鬼才之道》大秀90年代復古舞蹈及歌曲，被拱開唱害羞婉拒。（牽猴子提供）

《鬼才之道》「眾鬼」今搶先於農曆七月鬼門開前連跑高雄、台南以及台中場次會粉絲，張榕容開心表示：「有滿久一段時間都沒有機會跟觀眾面對面互動，這次終於可以來到影廳聽聽觀眾看完《鬼才》的心情，很感動也很開心。」雖然片中化身霸氣厲鬼天后，但戲外本人超親民，對影迷要求都來者不拒。

陳柏霖也難掩興奮表示：「可以大家聚在一起就是最開心的事情，而且終於可以跟觀眾有互動，這一場是上映前的搶先售票場，一定要親自來謝謝每一位到場的觀眾！」

王淨直說《鬼才之道》是屬於這個世代的故事。（牽猴子提供）

飾演「同學」的王淨感謝之餘也感性表示：「漢強導演用自己的生命歷程拍完這部電影，你們看了開心我們也會開心，你們看了會哭，我們也會跟著哭，因為這就是屬於我們的故事，屬於這個世代的我們。」

張榕榕（中）出席「鬼才搶先想死你」特別場活動，直呼很感動也很開心。（牽猴子提供）

在片中與張榕容大打出手的「國際小巨星」姚以緹也難得現身在觀眾面前，她一直是所有人裡面被認為最「ㄎㄧㄤ」的，導演徐漢強形容她「反應很快的ㄎㄧㄤ妹，電動打得最厲害卻深藏不露」。

姚以緹（右）形容自己在《鬼才之道》既心機又有一點反派，希望觀眾看完不要討厭她。（牽猴子提供）

姚以緹則透露：「其實今天很緊張，知道這一場是特別搶先買票的觀眾，畢竟自己飾演的潔西卡是有一點心機又有一點反派，希望觀眾看完不要討厭我啊！」話一說完，「鬼前輩」張榕容馬上用姚以緹片中口頭禪嗆聲：「怎麼會？」宛如電影裡的劇情上演一樣，引來現場觀眾大笑。

而導演徐漢強看到「陰團」6人互動，直說拍片回憶感都湧上心頭，大家嘰嘰喳喳地說個不停，讓他像幼稚園老師一樣，要一個個指揮、一個個說，笑說：「怎麼辦，好像PTSD要發作了。」但他很開心今天見到觀眾因為《鬼才之道》笑著笑著，緊接著又被感動不已。《鬼才之道》將於8月7日正式在台上映。

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