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娛樂 最新消息

余天不忍了！被問「你女婿勒」激怒 出手呼男記者巴掌

余天示範秀場「都市傳說」，現場打記者巴掌。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕綜藝天王余天今晚參加在高流舉辦的「藍寶石」演唱會，稍早與兒子余祥銓一起受訪，當年在秀場有個都市傳說，舉凡被他呼過巴掌的藝人都會紅，稍早他受訪也示範打男記者巴掌，分享不會痛的訣竅。

余天表示，「打的時候有竅門，被打一定會有聲音，所以麥克風要靠很近。」現場有記者跳出來要示範，余天希望記者能激怒他，聽到對方說了「你女婿勒」，直接就出手巴下去，看來非常有勁。

余天示範秀場「都市傳說」，現場打記者巴掌。（記者陽昕翰攝）

余天對該名男記者說：「你一定會紅」，隨後解釋，他在秀場呼巴掌有原則，就是不打女生，純粹只是做效果，而且也不會痛。

只是提到女婿陳鑒涉嫌充當詐騙集團「收水」（車手頭），並經手724萬元贓款，因此被起訴，他還是氣得說：「我很討厭去做這種事，幹嘛做詐騙的，所以我很討厭阿，最討厭這種詐騙的事情，這是很爛的行為。」

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