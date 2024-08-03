史密斯飛船取消巡演！主唱史蒂芬泰勒聲帶受損：不可能好了

美國搖滾樂團史密斯飛船紅遍全球，各地都有死忠粉絲。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國傳奇搖滾樂團「史密斯飛船」（Aerosmith）在去年展開「告別巡演」，要用音樂向喜歡他們的樂迷說再見，沒想到76歲的主唱史蒂芬泰勒聲帶受損太過嚴重，在無法康復的情況下只能宣布取消巡演，形同退休，令全球粉絲相當遺憾。



史密斯飛船宣布取消巡演。（達志影像）

「史密斯飛船」在1969年出道，風靡全球50年，他們日前發出公開聲明，先是感謝粉絲的陪伴，接著表示一直都很希望為大家帶來精彩的表演，而主唱史蒂芬泰勒的歌聲宛如樂器般，無人比擬，雖然經過好幾個月的訓練，但遺憾他的聲帶受損嚴重，儘管身旁有最好的醫療團隊，花了好幾個月接受治療，聲帶狀況已不可能完全恢復。

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史密斯飛船的史蒂芬泰勒當年受到少女們歡迎。（達志影像）

情同兄弟的史密斯飛船，因而沉重宣布將取消巡演，稱「這是心痛、艱難又必要的決定」。他們感謝團隊以及工作人員，還有這個地球上最棒的粉絲，「不僅僅是現在，一直大聲播放我們的音樂吧，繼續追夢，是你們使我們美夢成真！」

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