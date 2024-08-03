許光漢獻祭「摸頭殺」粉絲尖叫暴動！Lulu自認「行天宮」加碼喊話

導演殷振豪（左起）、監製金百倫、陳彥佐、馬念先、王淨、許光漢、Lulu黃路梓茵、黃奇斌、林鶴軒、導演程偉豪一同出席活動。（NETFLIX提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐昨出席Netflix影集《正港分局》粉絲見面會，活動現場聚集高達500多位觀眾，熱鬧非凡。主演群不僅分享拍攝幕後趣事，還抽出七位幸運觀眾，上台與演員們一同進行呼應影集核心「成語殺人事件」的猜字遊戲。

Lulu黃路梓茵寵粉幫《正港分局》觀眾爭取許光漢「摸頭殺加持」。（NETFLIX提供）



台上比賽競爭激烈，王淨超積極搶答，許光漢更用摸頭殺鼓勵自己的小夥伴，後來馬念先秒搶答，Lulu則說：「輸贏不重要，我們比較想要光漢的加持啦！」幫自己隊伍的小夥伴們爭取到「摸頭加持」，笑說：「這邊是三創行天宮吧！」

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許光漢表示，沒想到現場有那麼多人前來支持，更分享吳明翰的回歸：「原汁原味的臭直男又回歸了，但這次臭直男這次會展現出很多溫暖的地方！而這次身為動作戲擔當，有許多車拍戲，甚至有一場在攝影棚裡要假裝自己被車子甩，覺得自己很像搞笑！」

陳彥佐（左起）、馬念先和王淨、許光漢在活動上跳應援舞。（NETFLIX提供）



王淨直言《正港分局》中可以靠譜的隊員只有李淑芬（Lulu黃路梓茵 飾）：「我覺得她比較認真，但除了她以外的小隊員包含局長都可以先下班了！」更分享私下覺得最靠譜跟最不靠譜的都是馬念先本人：「因為馬哥他太融入角色中，所以在現場的即興發揮都出人意料，有時候大家會不小心就跟著笑場了！」馬念先說自己本色演出，更對王淨說你剛剛讓我一拳打醒了，王淨則說：「你剛剛是在發呆嗎？」引起觀眾笑聲不斷。

導演程偉豪（左起）、林鶴軒、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐、監製金百倫、導演殷振豪與台下觀眾大合照。（NETFLIX提供）

此外，導演程偉豪分享：「想說如果殺人動機設定在錯字百出、中文不好覺得一定很荒謬，沒想到居然整到自己，驚覺我跟殷振豪兩人的中文也沒多好！」導演殷振豪則說：「一開始很緊張，想到《正港分局》要養新的三個成員進來，覺得是一個大難題！原本邀請阿斌、Lulu來參加一個很嚴重很大的影集，結果拍完才發現嚴重的是他們的智商程度！」《正港分局》將於8月22日全球Netflix上線。

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