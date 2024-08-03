梁文音遭天后挑毛病！A-Lin誠實說：有沒有發現她眉頭特別...

梁文音透露與A-Lin的好交情。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音昨天在IG開直播，蒐集歌迷在演唱會上想聽的歌曲，沒想到竟獲天后A-Lin連線同框，獻上祝福與打氣，讓梁文音好感動。

梁文音表示：「非常感恩姐百忙之中這麼幫忙，已經是這麼厲害的天后，還是非常地提攜後輩，像一開始我認識姐的那樣，依舊單純善良，完全沒有架子。」

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A-Lin套用大眼睛特效，背景播放梁文音新歌《短痛不如長痛》陶醉對嘴，讓梁文音驚呼：「不可能吧，姐！我要哭了。」

梁文音與A-Lin同框連線。（翻攝IG）

A-Lin開心向歌迷打招呼：「大家好，我是梁小音，我有沒有模仿得很像，一直在皺眉頭，我也是妳的粉絲。」稱讚她的新歌非常好聽。

梁文音撒嬌要前輩挑毛病，A-Lin卻說：「大家有沒有發現文音在唱情歌的時候，眉頭特別有感情。」讓梁文音噴笑坦言控制不了，A-Lin仍不忘暖心給梁文音鼓勵，「其實我們都是非常能夠用音樂去給很多人療癒的，所以也希望大家可以多多支持文音，好聽！」

梁文音透露私下去KTV，都不會唱自己的歌，而是狂唱A-Lin的《有一種悲傷》、《摯友》，可以說是「鐵粉」無誤，尤其每次在錄唱時，梁文音都會參考女歌手唱情歌的方式，從中調整自己的狀態，而A-Lin就是她必參考的大師之一。

梁文音誇讚前輩，「姐的聲音就像一條不會鬆掉的橡皮筋，很有彈性、收放自如，教會我錄音時可以在語氣、口氣上更真誠展現自己，有時呼吸或發自內心的小嘆息也是情歌的一部分，很多地方都是從A-Lin身上學到的，尤其是對唱歌的執著和態度。」

出道16年，梁文音將於10月12日在台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，期待與歌迷以音樂相聚。

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