晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

怒撕陳珮甄雙面行為！PO截圖反擊：餘生不要再見你

作家H與陳珮甄，今年1月才舉辦婚禮，未料他們於2月就拋出分手震撼彈。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕兩性作家H與迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄，今年1月才舉辦婚禮，未料他們於2月24日凌晨拋出分手震撼彈，事後2人更多次在網路展開攻防戰。今（3）日，作家H在社群痛訴陳珮甄雙面行為，不惜用「失望」兩個字來形容。

相關新聞：陳珮甄「退還婚戒」掰了作家H：一切重新來過吧

今（3）日，作家H在社群上貼出一張截圖，內容是陳珮甄回覆網友，經由小孩生父轉述，小孩很害怕H，因為小孩覺得H很兇，而陳甄在文中難過表示：「我最不能接受的就是讓小孩遭受情緒暴力的陰影...」此留言瞬間引起H反駁。

陳珮甄回覆網友，內容引起作家H不滿反擊。（翻攝自臉書）

H在文章中反駁，不解分開快半年，至今卻以孩子生父轉述，讓社會大眾知道小孩害怕H。並表示，一直到分開前小孩都會要求每晚視訊，對於才事隔數月，小朋友對他的態度卻有180度的轉變，讓H不解道：「到底是什麼樣的動機，可以讓你對網友講出這樣子的話？」

作家H反擊全文。（翻攝自臉書）

文末，H坦言對於陳甄已沒有其他形容詞了，只有失望兩個字可以形容對她的看法，「真的是希望餘生不要再見到你，也希望不要再有任何人，因為你而受傷了⋯⋯

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中