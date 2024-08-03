怒撕陳珮甄雙面行為！PO截圖反擊：餘生不要再見你

作家H與陳珮甄，今年1月才舉辦婚禮，未料他們於2月就拋出分手震撼彈。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕兩性作家H與迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄，今年1月才舉辦婚禮，未料他們於2月24日凌晨拋出分手震撼彈，事後2人更多次在網路展開攻防戰。今（3）日，作家H在社群痛訴陳珮甄雙面行為，不惜用「失望」兩個字來形容。

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今（3）日，作家H在社群上貼出一張截圖，內容是陳珮甄回覆網友，經由小孩生父轉述，小孩很害怕H，因為小孩覺得H很兇，而陳珮甄在文中難過表示：「我最不能接受的就是讓小孩遭受情緒暴力的陰影...」此留言瞬間引起H反駁。

陳珮甄回覆網友，內容引起作家H不滿反擊。（翻攝自臉書）

H在文章中反駁，不解分開快半年，至今卻以孩子生父轉述，讓社會大眾知道小孩害怕H。並表示，一直到分開前小孩都會要求每晚視訊，對於才事隔數月，小朋友對他的態度卻有180度的轉變，讓H不解道：「到底是什麼樣的動機，可以讓你對網友講出這樣子的話？」

作家H反擊全文。（翻攝自臉書）

文末，H坦言對於陳珮甄已沒有其他形容詞了，只有失望兩個字可以形容對她的看法，「真的是希望餘生不要再見到你，也希望不要再有任何人，因為你而受傷了⋯⋯」

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