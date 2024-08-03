ELKIE女團壓力大「躲棉被偷哭」 官咖長文發洩粉絲湧入安慰

〔記者傅茗渝／台北報導〕前韓國女團CLC成員「ELKIE」莊錠欣今（３）擔任小樹傳愛協會「2024善愛嘉年華」傳愛大使，談到9歲出道在香港TVB拍攝港劇，經歷了一邊學習，一邊體驗興趣的童年，讓從小就嚮往表演的她，覺得很新奇，不過課業部分倒遺憾未能完整，笑說如果自己要當老師，會選擇教小朋友唱歌、跳舞。

ELKIE連續二年出席善愛嘉年華，分享「要多愛自己一些」。（小樹傳愛協會提供）

連續二年出席善愛嘉年華的ELKIE表示，常跟身邊的人以及粉絲朋友分享「要多愛自己一些」，她透露過去在韓國當練習生出道，經常壓力大到暗夜躲棉被偷哭，每每跟家人、朋友視訊就被說「怎麼哭得跟孩子一樣。」有時哭到眼皮都腫了，還不忘自拍留存自娛娛人。

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ELKIE說CLC時期有次很不開心，機票買了就飛出國散心，後來在官咖發了一篇很長的文章，粉絲一片安慰讓她心頭都暖了，「粉絲其實不知道我是因為什麼不開心，但他們會說『我們永遠都在』、『不要覺得自己一個人』」她也說自己都會看私訊，有時量大擔心會造成偏心，就會點個讚表示心意收到了。

至於黑粉言論，她會思考自己是否如對方所說，「我不會跟他們對抗，我覺得既然他有勇氣去打，就讓他發洩吧！」不過ELKIE說若踩她家人、朋友的底線，就可能採取法律行動，而面對莫須有的人品抹黑，她也笑看：「我想說你又不認識我，我自認人緣不錯，大家也不是傻子，你憑什麼去批判我呢？」

ELKIE擔任小樹傳愛協會「2024善愛嘉年華」傳愛大使。（小樹傳愛協會提供）

父親節將至，ELKIE表示6月已過完香港父親節，當時全家一起視訊切蛋糕，笑說：「大家就是找個藉口吃蛋糕而已。」她自招不愛撒嬌，但會記住家人大小事，像早前父母結婚紀念，就特別傳訊息說「愛你們喔，要健康啊！」用行動去表達對家人的愛。而近期忙著宣傳迷你實體專輯《#EK》的她，10月份結束中國一連串的巡迴演出後，11月3日也會在台北舉辦專場音樂見面會。

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