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娛樂 音樂

曹雅雯爆出女女戀不藏了！首度公開露面力挺「他」

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯爆出女女戀熱戀經紀人的消息後，昨晚首度公開露面，出席新人「ERIC」謝青燁的演唱會站台，並合唱新歌《Finding Light》，她說：「ERIC真的是很棒又很認真的音樂人，邀請大家一起多多支持他的新EP。」

謝青燁（左）很感謝金曲歌后曹雅雯的提攜。（我在娛樂提供）

談起與曹雅雯合作新歌《Finding Light》的機緣，原來2019年他們就在歌唱比賽認識，當時曹雅雯是比賽評審，在比賽期間對謝青燁非常照顧，更在比賽中大方表示：「我很喜歡你的聲音，很像是一個黑洞一樣，很容易把所有人吸進去，以後寫歌的話可以找我合作唷！」

多年過去，謝青燁真的帶著哼哼唱唱的Demo向曹雅雯邀約合作，沒想到歌后聽完DEMO馬上答應，當時正是曹雅雯獲得金曲獎台語女歌手不久。

曹雅雯（右）力挺新人「ERIC」謝青燁的演唱會。（我在娛樂提供）

謝青燁除了內心激動還有滿滿的感謝，「真的不敢相信！也超級感謝雅雯姐的義氣相挺，真的給了我好大好大的鼓勵！這首歌真的是我非常寶貝的一首歌，現場表演起來也超爽！希望大家會喜歡我們合作的這首歌曲！」謝青燁首張創作EP《派對冥想家 SLEEPWALKER》已經正式發行。

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