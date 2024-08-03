《鯊魚週》兇猛回歸！揭密最怪奇狂野的獨特「海中王者」

〔記者許世穎／綜合報導〕Discovery頻道史上最長青的強檔節目《鯊魚週》將於本月強勢回歸，今年海洋生物學家不只到日本及印尼海域研究最怪奇、最狂野的獨特鯊魚物種，連出沒在紐西蘭海岸的大白鯊的排泄物都不放過，以找出其可重達2700公斤的背後秘密。

研究團隊在印尼的四王群島尋找該地區碩果僅存的豹紋鯊，以進行物種復育。（Discovery提供）

多數人會將「鯊魚」的印象直覺連結到血盆大口、攻擊力十足的兇猛形象，但在汪洋大海當中，「海中王者」鯊魚還有著多樣化的物種與樣貌等著大家來探索，像是鄰近台灣的日本及印尼，就潛藏著許多神秘的鯊魚物種。

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在《深海怪鯊：日本幽靈》集數中，海洋生物學家佛瑞斯特葛蘭特前往日本東京尋找日本扁鯊的出沒蹤跡，20年來當地的漁民從未見過牠的身影，原來瀕臨滅絕的牠善用身上的保護色，將自己埋於海底的沙堆中，完美隱藏而難以觀察。

印尼四王群島蘊藏著地球上最豐富的海洋生態，包括世界上75%的珊瑚品種和1400多種魚類。（Discovery提供）

而《印尼鯊魚天堂》則將鏡頭帶至印尼四王群島，這些島嶼蘊藏著地球上最豐富的海洋生態，包括世界上75%的珊瑚品種和1400多種魚類，為了找到最適合復育大尾虎鯊的地點，研究團隊積極的監測當地環境，並捕捉到許多珍稀畫面，例如長相奇異的葉鬚鯊或在漁船旁守株待兔的鯨鯊等等。

約翰希南今年受邀宣傳《鯊魚週》，將在 Discovery頻道台灣社群中與粉絲相見。（Discovery提供）

此外，知名摔角巨星約翰希南今年更受邀宣傳《鯊魚週》，將在Discovery頻道台灣社群中與粉絲相見，對於本次難得的機會他表示：「我通常會在沙發上，搭配大量的零食來慶祝《鯊魚週》。但今年我非常興奮能夠接下這個機會，向海洋中無比迷人的動作英雄致敬。未來瘋狂的一週裡，將為大家揭開許多鯊魚的新蹤跡、新發現，相當震撼！」

Discovery頻道2024《鯊魚週》系列節目將於8月5至11日每晚6點播出，帶領觀眾一睹深海大型生物的神秘面貌。

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