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娛樂 最新消息

《驀然回首》日本創奇蹟！台灣單日500萬票房 網哭爆認證年度神作

《驀然回首》成為社群上的熱門討論話題，有網友盛讚本片是年度必看神作。（采昌提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫電影《驀然回首》昨天（1日）正式在台上映之後，光是一天就收穫超過500萬台幣票房，榮登「全台新片票房冠軍」寶座。不僅如此，雖然本片只有好萊塢億級強片三分之一的場次數，卻締造出驚人的滿座率，一舉成為「單場滿座率冠軍」，讓人驚嘆本片熱門程度。

只見戲院多數場次都銷售一空，甚至還有戲院緊急加開場次以因應購票人潮，再搭配發行商贈送的超珍貴首週入場特典「藤本樹原作分鏡本」，只見戲院出現大排長龍，只為領取特典的排隊盛況，甚至還有戲院特開專屬售票窗口，只為了《驀然回首》的銷售。拿到特典的幸運粉絲更直呼「厚厚一本超有誠意」、「近年收過最頂的特典」。發行商也提醒觀眾，本珍貴特典只有在上映第一週（8/1 – 8/8）發送，請務必把握第一週觀賞機會。

《驀然回首》不僅空降全台新片票房冠軍，更榮登單場滿座率冠軍寶座。（采昌提供）

事實上，《驀然回首》日前在日本上映，票房小兵立大功，即使上映戲院不多，但截至目前已經直逼14億日圓票房，放映戲院數更持續增加當中，被日本影壇視為暌違已久的日本票房奇蹟。

不僅如此，多數觀賞過《驀然回首》的台灣觀眾，也紛紛心有所感地淚灑影廳，並在觀賞後在社群媒體上分享觀賞心得。光是本片在噗浪、Threads等社群上的單日討論量，就連滑數小時都滑不完，可說是在社群上最火熱的話題。觀眾們也紛紛在網路上盛讚：「年度神作無誤！」「整個影廳大家都在哭！」「一定要帶面紙進場！」「想起了我過去的人生！」「大家去看就對了！」

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