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娛樂 最新消息

小雪神還原金瑞亨！《Sky Castle》日劇版陣容超豪華

《SKY CASTLE 天空之城》韓版的金瑞亨，日版則是由小雪飾演。（翻攝自官網、X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《SKY CASTLE 天空之城》曾在2019年颳起旋風，創下超高收視率，如今也推出日劇版，由松下奈緒、木村文乃、高橋瑪莉潤、比嘉愛未、小雪等5位女主角等級女星演出，一字排開氣勢驚人。而當初韓星金瑞亨飾演的升學顧問，這次由演技派小雪演出，造型神還原引來討論。

比嘉愛未（左起）、高橋瑪莉潤、松下奈緒、木村文乃將在《SKY CASTLE 天空之城》展開明爭暗鬥。（friDay影音提供）

《SKY CASTLE 天空之城》播出時引發熱烈討論，劇中貴婦們的明爭暗鬥讓觀眾看得驚呼連連，日本在5年後推出日劇版，看這群貴婦為了子女教育而使盡全力，追求的不僅僅是學業成就，更是維繫家族榮耀與地位，也因為一場意外而揭開虛偽與利益衝突，現代社會中的家庭與教育觀念衝撞就此展開。

松下奈緒（左起）、木村文乃、比嘉愛未、高橋瑪莉潤、小雪演出日劇版《SKY CASTLE 天空之城》。（翻攝自官方X）

日本劇組為本作卯足全力，奇蹟般的找來松下奈緒、木村文乃、高橋瑪莉潤、比嘉愛未、小雪等5位女星同台共演，松下奈緒表示，在拍攝前有與韓國的製作人、導演交流，「他們說這是目前為止翻拍作品中最有趣的，宛如親生父母般的他們都這樣說了，我有自信，日本的大家一定也能看得很愉快。」

松下奈緒在《SKY CASTLE 天空之城》飾演家庭主婦淺見紗英。（friDay影音提供）

雖然女演員們在劇中針鋒相對，她們透露事實上拍攝現場有如「女子會」般的和樂融融，松下奈緒表示現場笑聲不斷，「因為能與這些女演員合作真的萬分難得」，最年長的小雪甚至還會幫大家裝水。

松下奈緒（左起）、小雪在《SKY CASTLE 天空之城》對手戲令人期待。（friDay影音提供）

每位女星在劇中都有各自的秘密，戲外當然也相當精彩，由於除了小雪之外其他人的角色都是醫生娘，身上飾品配件當然不能馬虎，但沒想到小雪竟在記者會上爆料松下奈緒比較想買相機，松下奈緒對此回應：「當然也會想要珠寶，可是因為我真的很愛相機，所以都會找機會去電器行，因為想買鏡頭。」甚至看到攝影記者的鏡頭突然說出「那是600mm的對吧，我應該有一顆同樣的」，讓比嘉愛未在旁聽了笑說：「在講什麼完全聽不懂！」

《Sky Castle 日劇版》於每週五在friDay影音上架。

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