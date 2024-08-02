情色網美與尪窗台激情卻怪人偷窺 雙標惹怒鄰

巴西情色網美哈維娜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕巴西一名情色網美哈維娜（Havena Cep）喜歡全身赤裸在家走來走去，有時「性」起還會和丈夫在窗台、陽台、窗邊做些色色的事，這麼隨興大方的人，卻抱怨鄰居偷看他，還說自己的裸照被人以49黑奧（約新台幣279元）販售。哈維娜還堅持偷拍她的人一定就是「偷窺狂」鄰居，還揚言要採取法律行動，此舉讓她的鄰居覺得傻眼。

哈維娜經常在家裸體行走。（翻攝自IG）

哈維娜會裸體出現在陽台上，因為她認為這是她的隱私，全然不知她已經把公共空間當作她的私領域。她責怪自己的隱私遭鄰居侵犯，還指證歷歷說對方是一名男子，還會朝她拍照，絕對是一名偷窺狂，哈維娜也堅持對方把她的裸照放在色情論壇上販售。

哈維娜責怪鄰居是偷窺狂。（翻攝自IG）

不過，鄰居卻指控哈維娜習慣不穿衣服走來走去就算了，每次都會在陽台或是窗台跟丈夫隨時隨地「愛」一下，加上她不但會拍攝性愛影片還經營成人平台，透過這個管道她已經賺了5萬黑奧（約新台幣28萬元），與其責怪鄰人偷拍她，還不如先考慮幫自己家裝上窗簾。

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