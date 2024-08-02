晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

情色網美與尪窗台激情卻怪人偷窺 雙標惹怒鄰

巴西情色網美哈維娜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕巴西一名情色網美哈維娜（Havena Cep）喜歡全身赤裸在家走來走去，有時「性」起還會和丈夫在窗台、陽台、窗邊做些色色的事，這麼隨興大方的人，卻抱怨鄰居偷看他，還說自己的裸照被人以49黑奧（約新台幣279元）販售。哈維娜還堅持偷拍她的人一定就是「偷窺狂」鄰居，還揚言要採取法律行動，此舉讓她的鄰居覺得傻眼。

哈維娜經常在家裸體行走。（翻攝自IG）

哈維娜會裸體出現在陽台上，因為她認為這是她的隱私，全然不知她已經把公共空間當作她的私領域。她責怪自己的隱私遭鄰居侵犯，還指證歷歷說對方是一名男子，還會朝她拍照，絕對是一名偷窺狂，哈維娜也堅持對方把她的裸照放在色情論壇上販售。

哈維娜責怪鄰居是偷窺狂。（翻攝自IG）

不過，鄰居卻指控哈維娜習慣不穿衣服走來走去就算了，每次都會在陽台或是窗台跟丈夫隨時隨地「愛」一下，加上她不但會拍攝性愛影片還經營成人平台，透過這個管道她已經賺了5萬黑奧（約新台幣28萬元），與其責怪鄰人偷拍她，還不如先考慮幫自己家裝上窗簾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中