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這部劇演員全翻車！李威捲殺人案...另3人爆「入獄、吸毒、婚變」

李威捲入精舍住持殺人案，從證人改列被告。（資料照）李威捲入精舍住持殺人案，從證人改列被告。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李威2001年憑電視劇《吐司男之吻》爆紅，後來因潛心念佛，逐漸淡出演藝圈。沒想到近期卻捲入作家王蘊的精舍住持殺人案，從一開始的證人如今改列被告。巧合的是《吐司男之吻》的7名主演當中，包含李威已有4名演員形象崩壞。

《吐司男之吻》當年主演李威（左起）、蔡斐琳、黃嘉千、鈕承澤都出過事。（資料照、翻攝自IG、資料照、資料照）《吐司男之吻》當年主演李威（左起）、蔡斐琳、黃嘉千、鈕承澤都出過事。（資料照、翻攝自IG、資料照、資料照）

阿龐曾在2014年罹癌，現已康復。（翻攝自臉書）阿龐曾在2014年罹癌，現已康復。（翻攝自臉書）

電視劇《吐司男之吻》由李威、李康宜、蔡裴琳、「阿龐」龐庸之、張天霖、黃嘉千、鈕承澤等人主演，如今李威被列為殺人案被告；蔡斐琳曾吸毒、二度酒駕；龐庸之餘2014年罹患癌症，現已康復；黃嘉千則與前夫夏克立鬧婚變，多次在法庭上開撕引外界關注；鈕承澤則在2021年因性侵害被判刑4年，上月剛假釋，7名主演中只剩李康宜及張天霖沒出事。

《吐司男之吻》7名主演中，只剩李康宜（左）及張天霖（右）沒出事。（翻攝自臉書）《吐司男之吻》7名主演中，只剩李康宜（左）及張天霖（右）沒出事。（翻攝自臉書）

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