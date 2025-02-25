這部劇演員全翻車！李威捲殺人案...另3人爆「入獄、吸毒、婚變」

李威捲入精舍住持殺人案，從證人改列被告。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李威2001年憑電視劇《吐司男之吻》爆紅，後來因潛心念佛，逐漸淡出演藝圈。沒想到近期卻捲入作家王蘊的精舍住持殺人案，從一開始的證人如今改列被告。巧合的是《吐司男之吻》的7名主演當中，包含李威已有4名演員形象崩壞。

《吐司男之吻》當年主演李威（左起）、蔡斐琳、黃嘉千、鈕承澤都出過事。（資料照、翻攝自IG、資料照、資料照）

阿龐曾在2014年罹癌，現已康復。（翻攝自臉書）

電視劇《吐司男之吻》由李威、李康宜、蔡裴琳、「阿龐」龐庸之、張天霖、黃嘉千、鈕承澤等人主演，如今李威被列為殺人案被告；蔡斐琳曾吸毒、二度酒駕；龐庸之餘2014年罹患癌症，現已康復；黃嘉千則與前夫夏克立鬧婚變，多次在法庭上開撕引外界關注；鈕承澤則在2021年因性侵害被判刑4年，上月剛假釋，7名主演中只剩李康宜及張天霖沒出事。

請繼續往下閱讀...

《吐司男之吻》7名主演中，只剩李康宜（左）及張天霖（右）沒出事。（翻攝自臉書）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法