萬秀張瑞夫曝七夕「重磅計畫」！ 嗨喊：月老不要放棄我

萬秀洗濯實驗室洗衣空間使用多元，常舉行各種跨界活動。（萬秀洗濯實驗室提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕萬秀洗衣店近日公布最新合作，延續前幾年每逢七夕，固定與台北霞海城隍廟合作公益活動的傳統，將在8/9-8/11七夕週末，於台北萬秀洗濯實驗室迎來台北霞海城隍廟月下老人駐駕，舉辦「渣男渣女」二手衣義賣和姻緣聯誼牆活動，並於8/10晚間聯合知名派對品牌「國語作業簿」DJ MR.SKIN賴皮，舉辦「月老，不要放棄我！」派對，打造全世界第一場「月老現場駐駕派對」，及世界第一個「月老駐駕洗衣店」，並將相關所得盈餘用以支持台北霞海城隍廟公益計畫。

「月老，不要放棄我！」派對海報。 （萬秀洗濯實驗室提供）

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萬秀洗衣店這幾年不只在聯名、展店上展現各種創意，每逢七夕與台北霞海城隍廟合作的公益活動，更成為萬秀洗衣店粉絲每年固定的期待之一，看似與萬秀洗衣店無關的七夕情人節公益活動，其實緣於秀娥阿嬤的農曆生日恰巧與七夕同一天，因緣際會下與台北霞海城隍廟相識，想藉由這個特別的日子來回饋社會，理念一拍即合，共同決定將盈餘用以支持台北霞海城隍廟公益計畫，一同為弱勢及偏鄉盡一份心力。

去年由於秀娥阿嬤離世的關係，七夕公益活動暫停一年，對於今年復辦原因，孫子張瑞夫表示：「雖然心情上依然哀傷，但如果是對的事，我們就該繼續做，我們試著用歡樂一點的方式做公益，也是一種對於秀娥阿嬤更好的紀念方式。」萬秀洗衣店異於前幾年採聯名商品的方式，今年特別以實體活動的形式舉行，在台北霞海城隍廟的全力支持下，將會請出廟內多次出巡日本的月下老人神尊，進駐在萬秀洗濯實驗室，成為世界第一間「月老駐駕的洗衣店」，讓喜愛萬秀的群眾可以就近祈福，不只求姻緣，更可以洗出好緣份。

國語作業簿創始人DJ MR.SKIN賴皮，將現場播放精選情人節歌單。 （萬秀洗濯實驗室提供）

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為了打破民眾對於洗衣店的單一想像，這次更在洗衣店裡舉辦派對，8/10晚間，在知名中文音樂派對品牌「國語作業簿」響應合作下，將由靈魂人物MR.SKIN賴皮出馬，為大家駐場播放三小時精選的各種中文愛情歌曲，不管是悲傷還是甜蜜的愛情感受，都可以在當晚得到釋放。而這也是全世界第一場有月老現場駐駕的派對，月老神尊將駐駕派對現場，除了將有機會得到月下老人姻緣御守，更會透過現場擲筊活動、月老甜茶shot，牽起大家的姻緣線。

「渣男渣女二手衣義賣」活動海報。 （萬秀洗濯實驗室提供）

而萬秀近年推廣的二手衣永續利用議題，也在朋友的靈感創意建議下，於七夕期間發起有趣的義賣形式轉作公益，「渣男渣女二手衣義賣」活動，邀請大家將家中有感情回憶的衣物，例如前男友、前女友、劈腿對象等送給自己或者留在自己家中的二手衣物，送至萬秀洗濯實驗室義賣，丟掉難過回憶的同時，也能將傷痛化為公益；凡捐出衣物參加義賣者，可兌換月老姻緣御守。另外現場也會設置一面「姻緣聯誼牆」，開放民眾將要跟月老說的理想對象條件寫上去，透過文字交友來交流聯誼，期待在月老現場加持下為大家找到緣分。

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