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娛樂 亞洲

周雨彤出事了！持五星旗「戳中國痛處」 遭小粉紅嗆爆急刪文

周雨彤的白目行徑連中國人都看不下去。（圖翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕巴黎奧運正熱烈進行中，許多藝人爭相出席觀賽，並為選手們加油打氣。中國女星周雨彤也到場觀看體操賽事，不過中國隊卻頻頻失誤，無緣金牌奪得銀牌一枚，支持者甚至一片哀嚎。沒想到，周雨彤不懂察言觀色，更做出一舉動狠戳中國痛處，讓她遭罵翻後立刻刪文。

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周雨彤曬出張博恒失落畫面，和自己燦爛甜笑照形成強烈對比。（翻攝自微博）

周雨彤31日在巴黎奧運的觀眾席上，手持五星紅旗力挺中國體操名將張博恒，不過他卻因頻頻失誤，最終僅拿下體操男子個人的銀牌，無緣金牌的他情緒難掩失落，就在成績出爐的瞬間，他苦笑的神情也被投放到大螢幕上。

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沒想到，在場觀賽的周雨彤竟然看不懂臉色，事後不僅曬出張博恒的苦笑照，甚至還上傳一系列自己的燦笑照，儘管她的貼文內容為「永遠為中國隊驕傲。」但白目行徑仍讓小粉紅們深感不滿，並紛紛出征飆罵讓她緊急認錯刪文。

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