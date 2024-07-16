古裝女神周雨彤出招惡整 學霸男星知「殘忍真相」崩潰：活在楚門世界

〔記者李紹綾／台北報導〕近期《大宋少年志2》七齋六子原班回歸，韋衙內換人，讓粉絲感到不捨，然而《大宋少年志》將於緯來育樂台播出，禾辰殺飾演的韋衙內，劇情講述慶曆年間，北宋樞密院借秘閣之名培訓少年暗探，聰慧敏鋭的元仲辛（張新成 飾）、美貌機敏的趙簡（周雨彤 飾）、儒雅果敢的王寬（王佑碩 飾）、呆萌可愛的裴景（蘇曉彤 飾）、武力超群的薛映（鄭偉 飾）、開朗耿直的韋原（禾浩辰 飾）六位少年組成秘閣第七齋，眾人攜手用熱血與忠誠守衞和平、矢志報國的故事。張新成、周雨彤最愛吵架CP從第一季吵到第二季；七齋伙伴為張新成慶生，卻讓他差點崩潰？周雨彤戲裡戲外反差大自稱膽小鬼。

周雨彤（左）、張新成在《大宋少年志2》有精彩演出。（緯來提供）

《大宋少年志》張新成、周雨彤好交情從戲內吵到戲外，被劇組人員封最愛吵架CP，雖然兩人常吵架，卻也越吵交情越好，被問起兩人吵架原因，竟然只是為了呈現最好的表演給觀眾，張新成表示：「我們有時也會因為別人表演而吵架，反正我們越吵感情越好，最後都是我向周雨彤認錯」。張新成竟然被七齋的伙伴耍，去年因為《大宋少年志2》電視台集合他們再在《大宋探案局》相聚，周雨彤聯合王佑碩、鄭偉、蘇曉彤、付偉倫偷偷籌備張新成的生日，他們刻意在《大宋探案局》綜藝節目中謙讓張新成，直到尾聲大伙才拿出蛋糕為張新成慶生，並告知殘忍真相，讓戲裡戲外都是個學霸的張新成幾乎崩潰大呼：「今天我活在楚門世界」。不喜歡慶生的張新成，看到七齋伙伴的貼心安排，還是讓他感動不已。

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周雨彤在《大宋少年志2》飾演女主角「趙簡」。（緯來提供）

反差最大的周雨彤飾演的女主角「趙簡」，劇中是一個性格獨立自強的女中豪傑，現實生活自稱是膽小鬼，害怕蟲、懼高、怕水。因飾演武功高強角色，難免要吊鋼絲，周雨彤總是哭著忍受恐高拍完畫面，展現了她對角色的敬業精神，另外一提，周雨彤為了劈腿成功，最後靠魚線輔助，原來是周雨彤為了踢禾浩辰，禾浩辰太高讓周雨彤劈腿難度增加，只好用魚線幫助，才完成拍攝。

張新成在《大宋少年志2》飾演元仲辛。（緯來提供）

《大宋少年志》講述大宋慶曆年間，以元仲辛為首的一群少年，被選拔進入 ＂ 秘閣 ＂（類似特務），付出熱血和生命的代價，打擊覬覦大宋江山的虎狼鄰國，從而讓大宋轉危為安，緯來育樂台將於7月16日（二）晚間9點播出《大宋少年志》。

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