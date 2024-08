「陳浩南」真的來了！鄭伊健號召萬人 相約這天港都見

鄭伊健將在高雄巨蛋舉辦「HERE & NOW 鄭伊健演唱會 2024《Here & Now Ekin in Concert 2024》」。(小金鹿娛樂提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕香港男神鄭伊健在電影「古惑仔」系列飾演的陳浩南帥氣逼人,出道37年的他在香港舉辦多次演唱會,今年終於要到台灣開唱,今天正式宣布11月23日於高雄巨蛋舉辦「HERE & NOW 鄭伊健演唱會 2024《Here & Now Ekin in Concert 2024》」,與歌迷相約港都見。

鄭伊健宣布在高雄巨蛋開唱。(小金鹿娛樂提供)

鄭中基出演許多經典電影,他所演唱的主題曲首首都是經典,舉凡KTV必唱的經典廣嗨歌《極速》、古惑仔系列的《友情歲月》、《甘心替代你》以及動人情歌《一生愛你一個》,都讓粉絲非常喜愛。

鄭伊健如願來台開唱,解鎖高雄巨蛋笑說是「命中注定」,他表示:「我會盡力做好這個演唱會, 大家應該很久沒有聽廣東歌吧。」得知《極速》在台灣KTV仍是大家點播的「最愛」,開心說:「每次演唱會都看到台下的觀眾聽到這首歌都會很嗨,很感謝台灣的朋友直至現在還喜歡《極速》,屆時大家來演唱會一起大合唱吧。」

首次來台開唱就選定高雄巨蛋場地,鄭伊健難掩興奮表示:「期待能在高雄巨蛋與大家見面。」提及對於高雄的印象,鄭伊健透露:「曾到高雄做過唱片宣傳、電影宣傳及跨年活動,每次時間都很短暫,希望這次趁著開唱,能有時間到高雄拜訪一些藝文建築。」

熱愛吃美食的鄭伊健提到:「我知道高雄靠近海港,有很多新鮮的海鮮,想趁這個機會去品嘗。」不忘請歌迷推薦好吃的美食:「希望台灣歌迷介紹我好吃的小吃,屆時一到高雄就要好好地大快朵頤美食。」

「HERE & NOW 鄭伊健演唱會」2024 高雄站《Here & Now Ekin in Concert 2024 Kaohsiung》11月23日在高雄巨蛋登場,8月8日於KKTIX及FAMIPORT啟售。

