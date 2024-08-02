「陳浩南」真的來了！鄭伊健號召萬人 相約這天港都見

鄭伊健將在高雄巨蛋舉辦「HERE ＆ NOW 鄭伊健演唱會 2024《Here ＆ Now Ekin in Concert 2024》」。（小金鹿娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港男神鄭伊健在電影「古惑仔」系列飾演的陳浩南帥氣逼人，出道37年的他在香港舉辦多次演唱會，今年終於要到台灣開唱，今天正式宣布11月23日於高雄巨蛋舉辦「HERE & NOW 鄭伊健演唱會 2024《Here & Now Ekin in Concert 2024》」，與歌迷相約港都見。

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鄭伊健宣布在高雄巨蛋開唱。（小金鹿娛樂提供）

鄭中基出演許多經典電影，他所演唱的主題曲首首都是經典，舉凡KTV必唱的經典廣嗨歌《極速》、古惑仔系列的《友情歲月》、《甘心替代你》以及動人情歌《一生愛你一個》，都讓粉絲非常喜愛。

鄭伊健如願來台開唱，解鎖高雄巨蛋笑說是「命中注定」，他表示：「我會盡力做好這個演唱會， 大家應該很久沒有聽廣東歌吧。」得知《極速》在台灣KTV仍是大家點播的「最愛」，開心說：「每次演唱會都看到台下的觀眾聽到這首歌都會很嗨，很感謝台灣的朋友直至現在還喜歡《極速》，屆時大家來演唱會一起大合唱吧。」

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首次來台開唱就選定高雄巨蛋場地，鄭伊健難掩興奮表示：「期待能在高雄巨蛋與大家見面。」提及對於高雄的印象，鄭伊健透露：「曾到高雄做過唱片宣傳、電影宣傳及跨年活動，每次時間都很短暫，希望這次趁著開唱，能有時間到高雄拜訪一些藝文建築。」

熱愛吃美食的鄭伊健提到：「我知道高雄靠近海港，有很多新鮮的海鮮，想趁這個機會去品嘗。」不忘請歌迷推薦好吃的美食：「希望台灣歌迷介紹我好吃的小吃，屆時一到高雄就要好好地大快朵頤美食。」

「HERE & NOW 鄭伊健演唱會」2024 高雄站《Here & Now Ekin in Concert 2024 Kaohsiung》11月23日在高雄巨蛋登場，8月8日於KKTIX及FAMIPORT啟售。

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