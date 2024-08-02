晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

五熊車禍「胸口超大片瘀傷照」曝！講電話突被撞：什麼都看不到

五熊國1麻豆段車禍被撞翻。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「五熊」蔡頤榛過去因演出電視劇《終極》系列爆紅，不過她今曝光自己上月底在國道出車禍，對方卻肇事逃逸，她Po出車禍後的現場照，驚悚畫面嚇壞不少網友。今（1）日，她在臉書開直播說明情況。

相關新聞：五熊國1麻豆段車禍被撞翻 警已鎖定嫌疑車輛

相關新聞：五熊國道遇驚悚車禍！被撞飛「翻了好幾圈」 現場照曝光

直播中，五熊表示當時坐在副駕，她剛好在和朋友打電話，但突然車子遭受到劇烈撞擊隨之翻滾，「瞬間什麼都看不到，根本不知道方向」，而手機也直接飛出去，因事發突然，當下她只能一直大叫。

五熊胸口有明顯瘀傷。（翻攝自臉書）

至於傷勢，五熊在直播中翻下領子，胸口有明顯的瘀傷，而她也表示，只要吃東西、呼吸拉扯到肌肉就會痛，「咳嗽最痛」，雖然事發過程並沒有撞到頭，但還是因為突然的驚嚇，導致昨晚還是睡得很不安穩。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中