五熊車禍「胸口超大片瘀傷照」曝！講電話突被撞：什麼都看不到

五熊國1麻豆段車禍被撞翻。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「五熊」蔡頤榛過去因演出電視劇《終極》系列爆紅，不過她今曝光自己上月底在國道出車禍，對方卻肇事逃逸，她Po出車禍後的現場照，驚悚畫面嚇壞不少網友。今（1）日，她在臉書開直播說明情況。

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直播中，五熊表示當時坐在副駕，她剛好在和朋友打電話，但突然車子遭受到劇烈撞擊隨之翻滾，「瞬間什麼都看不到，根本不知道方向」，而手機也直接飛出去，因事發突然，當下她只能一直大叫。

五熊胸口有明顯瘀傷。（翻攝自臉書）

至於傷勢，五熊在直播中翻下領子，胸口有明顯的瘀傷，而她也表示，只要吃東西、呼吸拉扯到肌肉就會痛，「咳嗽最痛」，雖然事發過程並沒有撞到頭，但還是因為突然的驚嚇，導致昨晚還是睡得很不安穩。



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