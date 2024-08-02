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娛樂 音樂

不藏了！周湯豪36歲親曝好消息 為了瑞瑪席丹甘願當球僮

〔記者陽昕翰、實習記者王宜柔／台北報導〕周湯豪今天歡慶36歲生日，驚喜推出新歌《為了你》，並邀來混血女神瑞瑪席丹擔任MV女主角，女神化身「傲嬌芭比」大曬日光浴、打網球，展現性感與健康美。

周湯豪選在生日，驚喜推出新歌。（環球提供）

為何以新歌《為了你》在生日這天發行？周湯豪表示：「寫太多歌，真的不知道發哪首好，有選擇障礙，所以先選一首輕鬆的，剛好我生日。」至於粉絲敲碗的新歌及演唱會，周湯豪也鬆口：「可以期待。」

混血女神瑞瑪席丹。（翻攝YouTube）

周湯豪透露，當初得知MV會有打網球的橋段，就覺得女主角非瑞瑪席丹莫屬，體育細胞一直不錯的他笑說：「我不會網球，跟MV裡面一樣，我只負責撿球。」心甘情願扮演球僮。

瑞瑪席丹擔任MV女主角。（翻攝YouTube）

周湯豪請歌迷期待演唱會。（環球提供）

配合歌曲輕快的節奏，周湯豪在MV也率領舞者大跳「手勢舞」，坦言起初MV在呈現上一度卡關，直到「REALIVE」香港場巡演，在飯店洗澡突然靈感噴發，「我記得我洗完澡很怕忘記，還自己用手機紀錄」，期盼運用簡單好學又不失帥氣的手勢舞，引領一股模仿熱潮。

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