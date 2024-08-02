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娛樂 最新消息

（獨家）69歲鄭進一酒醉跌倒送醫 嚇哭13歲愛女親揭現況

鄭進一非常疼愛寶貝女兒。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕69歲的資深藝人鄭進一深夜驚傳酒醉摔傷送醫，他送急診後就返家休息，稍早清醒接受本報電訪，不好意思地說「沒事、沒事」，只是不小心踩空。

透露臉上有一道傷口，「醫生本來有說要縫，可是我怕痛，就說先不要了。」13歲的寶貝女兒鄭羽潼，得知消息第一時間也著急哭了。

鄭進一表示，現在就是包紮傷口後觀察傷勢，再次感謝親朋好友的關心。

被問到了現況？鄭進一透露，近來都忙著寫電影《家後》的劇本，「拍攝電影真的很需要時間，最快也要年底才能開始拍。」

鄭進一也透露，電影女主角他心目中有些理想人員，也有考慮找素人演出，「我有可能不會找大咖，就是會以素人為主，到時候就來個全國海選。」寶貝女兒鄭羽潼年紀太小，若有機會也會客串。

出道超過一甲子的鄭進一，提到現在想趕快拍完電影，至於唱歌則是顯得隨緣，「有在規劃演唱會，其實我不是很想唱歌耶，唱太多年了，小巨蛋都開過演唱會了。」

難道不能考慮大巨蛋？鄭進一聽了笑喊：「輪不到我。」

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