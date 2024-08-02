（獨家專訪3-3）喬許哈奈特《圈套》展神演技被狂讚！關於續集導演這樣說

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕導演M.奈沙馬蘭驚悚新片《圈套》先前在國外首映後，不少影評或外媒都大讚喬許哈奈特的演出相當出色、令人著迷，尤其片中對於連續殺人犯「屠夫」的描述相當引人入勝，讓人想知道更多關於屠夫的事情，無論是他的過去所為，或是可能的發展。

喬許哈奈特在《圈套》的演出獲好評，不僅出色且令人著迷。（華納兄弟提供）

奈沙馬蘭曾拍攝《分裂》來延續當年《驚心動魄》的故事線，之後又推出《異裂》成為完整的「東鐵177三部曲」。被問到是否有可能為《圈套》製作前傳或續集，來講述「屠夫」的更多故事，他表示自己通常都會先轉往另一個想法和故事。

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「你知道，我的腦海通常不會那樣想，因為這些電影很大程度上反映了我當時的狀態，我對當下的感覺非常強烈，所以通常不會有那種感覺。」奈沙馬蘭表示。但他分享拍完《圈套》後的第二天，回到辦公室時竟然感到非常悲傷，「因為我想到自己再也無法和這些角色在一起了，感覺就像失去了朋友。」

導演M.奈沙馬蘭（右）大讚喬許哈奈特的出色表演，是影迷看《圈套》的一大理由。（華納兄弟提供）

奈沙馬蘭說每次拍攝電影都是重塑自己、重塑調性、重塑類型，這樣才能讓他感到興奮，「因此我每次都想做出不同的嘗試，我打算利用這個機會，拍出一部規模不大卻更具刺激性的電影，也許能引起世界各地人們的共鳴。」他說當見到喬許哈奈特時，就知道他準備好演出任何角色，「他散發出一股活力、一種能量，我想對觀眾來說，來看這部電影的一大理由，就是來看喬許哈奈特的出色表演。」

導演M.奈沙馬蘭（左起）、瑟莉卡沙馬蘭、喬許哈奈特日前一同出席《圈套》倫敦首映會。（華納兄弟提供）

最後奈沙馬蘭也對所有台灣影迷喊話，「我非常興奮你們能看到《圈套》，這部電影會帶給大家一種沉浸式的演唱會體驗，你會感覺自己真的在演唱會現場，像是這場演唱會的一部分，然後你會和主角一起感到被困住、試圖找到出路，我真的非常希望你們能盡可能和很多人一起去看欣賞這部電影，並享受其中。」《圈套》已在台上映。

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